Ruská klatba zvýšila šance na paralympijskou medaili. Sledge hokejisté už trénují v Koreji

Finální fázi přípravy ovlivnila chřipková epidemie. Paralympijských her v Jižní Koreji se však zúčastní všichni nominovaní čeští sledge hokejisté. Úvodní utkání základní skupiny proti domácímu výběru bude klíčové v honbě za vysněným bronzem.

Pchjongčchang - Olympiáda skončila. Ať žije paralympiáda! Těší se na ní i čeští sledge hokejisté. Z posledních dvou zimních her ve Vancouveru a Soči mají pátá místa. Letos však cítí šanci, že by jim to mohlo "cinknout".

PŘEDPOKLÁDANÁ SESTAVA Branář: Vápenka První formace: Doležal, Kubeš - Hábl, Geier, Motyčka Druhá formace: Raul, Hrbek - Šafránek, Palát, Krupička Náhradníci: Kudela, Wágner, Novák, Klíma

Kvůli dopingové aféře se sledge hokejového turnaje nezúčastní výběr Ruska. Za největší favority jsou považovány USA a Kanada. A právě absence Rusů otevřela dveře k medaili dalším národním týmům. "Útok na bronz je pro nás obrovskou výzvou a věříme, že se to může podařit," říká před startem turnaje trenér reprezentace Jiří Bříza.

Závěrečnou fázi přípravy před odletem zkomplikovala chřipková epidemie. Posledního ze tří víkendových soustředění se dokonce zúčastnila pouhá polovina nominovaného kádru.

"Podle toho jsme museli soustředění koncipovat. Šlo spíše o udržení kondice a zdraví na sobotní odlet. Nácvik herních situací jsme kvůli nízké účastni vynechali," pokračuje hlavní kouč. Tento týden absolvují hráči v dějišti paralympiády několik tréninkových jednotek a na programu mají i dvě přípravná utkání s Norskem a Švédskem.

V úterý doplní tým útočník David Motyčka, který v Česku zůstával déle - čeká na narození prvního potomka. Poté již bude soupiska českého výběru kompletní. Oba trenéři tak budou moci sestavit osvědčené formace. "O složení řad nám výrazně napověděl lednový turnaj 4 Nations v Naganu, i předešlý kvalifikační turnaj v Östersundu," prozrazuje Bříza. "V bráně jako jedničku využijeme Michala Vápenku. Přestože je mladý Kudela velice talentovaný a roste každým dnem, vsadíme nejspíše na Vápenkovu zkušenost s velkými turnaji," dodává.

Zkušenost brankářské jedničky se může projevit v úvodním duelu základní skupiny, které bude provázet bouřlivá atmosféra. Češi ho sehrají s domácími Korejci a je tedy pravděpodobné, že tribuny se zaplní do posledního místa. A právě toto utkání bude pro české ambice klíčovým. Pokud se v něm podaří svěřencům Jiřího Břízy zvítězit, nebyli by následně pod tlakem při souboji s favoritem z USA.

S posledním skupinovým soupeřem, Japonskem, mají Češi z posledních dvou let stoprocentní bilanci. Dvě vítězství by dala reprezentaci vstupenku do semifinále. Proto se soustředí hlavně na zápasy s asijskými soupeři, se kterými je šance na úspěch vyšší než s americkou sledge hokejovou velmocí.

"S Jihokorejci to však nebude vůbec snadné. Téměř dva roky jsou šestkrát týdně na ledě. Mají podmínky profesionálů a před domácím publikem to budou chtít zužitkovat. Chtějí paralympijskou medaili," je si vědom Bříza.

Toto velmi důležité utkání na úvod sehrají Češi v neděli 11. března v 7:30 středoevropského času.