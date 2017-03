Zlín potřetí v řadě vyhrál ligu, pardubický brankář chytal se zlomenou rukou

před 9 minutami

Zlínští sledge hokejisté potřetí v řadě ovládli domácí ligu, když ve finále porazili pardubické Mustangy hladce 2:0 na zápasy.

Zlín - Ještě žádnému týmu v historii České sledge hokejové ligy se nepodařilo vybojovat třikrát za sebou mistrovský titul. Toto prvenství si nyní připsal Zlín, který v pátečním finálovém utkání porazil Pardubice 3:2, a získal tak ve finálové sérii klíčový druhý bod.

Zlatý mistrovský hattrick tak míří do města, které bylo na přelomu let 1999/2000 průkopníkem sledge hokeje v českém prostředí.

Do pátečního zápasu vstupoval domácí Zlín za stavu série 1:0 a i když nakonec slavil i v druhém zápase výhru, pardubičtí Mustangové Zlín v tomto utkání potrápili a nepřenechali mu titul zadarmo. Dramatický souboj rozhodly až samostatné nájezdy.

Brankář Mustangů chytal se zlomenou rukou

Lépe začaly druhý zápas o celkové vítězství v lize Pardubice. Již ve třetí minutě vstřelil první branku pardubických Tomáš Kvoch. Po zbytek první třetiny a celou druhou třetinu se zlínští marně snažili skóre vyrovnat - oporou Mustangů byl především brankář Petr Boček, který byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Zápas přitom odehrál s nadvakrát zlomenou rukou. Šance však nedokázaly proměňovat, a navýšit tak svůj gólový náskok ani Pardubice.

Zlom přišel ve třetí třetině. Od začátku poslední části se Zlín snažil udržovat hru v útočné třetině. Tlak domácích se vyplatil a v polovině utkání vstřelil vyrovnávací branku Zdeněk Hábl. Minutu nato pak dokázal Hábl navýšit stav na 2:1 a Pardubice poprvé během zápasu prohrávaly. Dvě a půl minuty před koncem utkání však dokázal odpovědět Pavel Kubeš a srovnal stav na 2:2.

Základní část tak skončila nerozhodně. "I když nám chyběli někteří hráči, třeba Hering, hráli jsme jako tým. Dokázali jsme Zlín potrápit. Ten vyrovnávací gól Zlín nakopl, my jsme zase měli několik šancí, které jsme nedokázali proměnit. Ale neproměněných šancí bylo hodně na obou stranách," hodnotil základní část utkání předseda pardubických Mustangů Pavel Kubeš.

V následujícím prodloužení gól nepadl a na řadu tak přišly nájezdy. Svůj nájezd dokázal proměnit až ve třetí sérii Joppa, Kubeš následně nezvládl svůj nájezd zakončit brankou a zápas skončil poměrem 3:2 pro Zlín. O letošních mistrech bylo rozhodnuto.

"Bylo tu velké očekávání, jestli dokážeme vyhrát titul potřetí v řadě. Dlouho se nám nedařilo proměňovat šance, až do té třetí třetiny, kdy jsme dokázali dát dva góly rychle za sebou. Šance ale byly na obou stranách a bylo to hodně vyhrocené. Rozhodly až nájezdy, ty jsou vždycky o štěstí. Vrátilo se nám to za ty neproměněné šance v průběhu zápasu," bilancoval zápas zlínský obránce Pavel Julina.

"Euforie je velká, zápas byl výborný. Udělali jsme to napínavé, pro diváky skvělý zápas," dodal spokojeně Pavel Julina. Ani Pavel Kubeš však nebyl zklamaný: "Jsem maximálně spokojený. Pro nás je tohle naprostý úspěch."

Bronz berou Karlovy Vary

Také na určení třetího místa v konečném pořadí ligové sezóny 2016/2017 stačila pouze dvě utkání. Po prvním vítězství 6:2 měly do druhého boje o bronz lépe nakročeno Karlovy Vary. V něm opět padalo hodně gólů. Karlovarští "žraloci" opět vstřelili celkem šest gólů, Sparta se takřka nedokázala prosadit a konečný výsledek byl 6:1 pro Karlovy Vary.

Karlovy Vary nenechaly nikoho na pochybách, že o bronz budou tvrdě bojovat, když hned v první minutě utkání vstřelil Jiří Berger první branku. Berger pak dokázal ještě v první třetině navýšit skóre na dvougólový náskok.

V druhé třetině góly nepadaly. Hned v první minutě třetí části opět bodovaly Karlovy Vary zásluhou Karla Wágnera. O minutu později pak přidal Wágner další gól na stav 4:0. Záhy však dokázal proměnit šanci Zdeněk Krupička a Sparta poprvé v utkání skórovala. Do konce zápasu se pak dokázaly prosadit ještě dvakrát Karlovy Vary - Michal Geier přidal pátý gól, svým hattrickem pak završil utkání Karel Wágner.

