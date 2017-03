Šestnácté vítězství v řadě se nekonalo, Kmochová dojela druhá

...sliding down for the vice-champion title in downhill 🥈 No, moje vitezna snura na velkych neslysicich zavodech (15 vitezstvi za sebou..!) je konecne prekonana. 😏Jednou to muselo prijit a je potreba se taky naucit prohravat :D Ale musim dodat, ze vitezka, Elena Yakovishina, je velmi zkusena ruska sjezdarka. Byla napr. 14.na olympiade v Sochi nebo vyhrala Univerziadu a teprve ted poprve zavodi i s nami. Takze neni zadna ostuda byt jen o 0.3 sekundy pomalejsi...tesnee! 🙄 Jeste jsou dalsi sance a budou to aspon zajimave bitvy! 😂💪🏼 Drzte palce! ✊🏼 #AudiSkiTeam #poc #leki #donquiet