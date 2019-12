Schötterlová sledovala MS v parahokeji u televize, nyní chce do ligy jako trenérka

Michal Havelka

Českobudějovičtí parahokejisté to s návratem do ligy myslí vážně. Od příští sezony se chce Motor znovu objevit na mapě české parahokejové ligy. "Reálné to je, protože se do toho dáme," říká odhodlaně nová trenérka jihočeských parahokejistů Ivana Schötterlová.

Motivací pro ni bylo letošní mistrovství světa v Ostravě, které sledovala v televizi. "Výkony těch kluků mě tak nadchly, že jsem se rozhodla jim pomoci. Beru to jako své poslání." Schötterlová začala okamžitě po skončení světového šampionátu konat. Obyvatelka Třeboně si zjistila, že nejbližší klub, kde se parahokeji aktivně věnují, se nachází v nedalekých Českých Budějovicích a oslovila jeho předsedu. Kromě pravidelných tréninků už stihla zorganizovat setkání bývalých i současných hráčů a jejím nejnovějším počinem je vystoupení parahokejistů během druhé přestávky prvoligového utkání mezi Motorem České Budějovice a Přerovem. "Smyslem exhibice bylo přitáhnout k parahokeji nové lidi. Jak hráče, tak ty kteří chtějí pomáhat. Těší mě, že Motor je teď jedna velká rodina. Je hezké sledovat, jak se prvoligové áčko, mládež i handicapovaní hokejisté vzájemně podporují," má ze své práce Ivana Schötterlová. Podobně to vidí rovněž marketingový ředitel ČEZ Motoru České Budějovice Tomáš Kučera. "Parahokejisté jsou pro mě borci. Obdivuji je, jak rychle se dokáží na ledě pohybovat. Jako zdravý člověk vím, jak nesmírně těžké je se na saních udržet a před výkony těch kluků smekám. Jsem rád, že se rozhodli hrát pod značkou Motoru a rádi je podpoříme, aby se opět vrátili do ligy, kterou už jednou dokázali vyhrát," říká Kučera. Adam Jůna s novými saněmi. Zleva gólman Motoru Jan Strmeň, parahokejisté Jiří Rumplík a David Švec, druhý brankář Motoru Milan Klouček a trenér gólmanů Stanislav Hrubec. | Foto: Jan Škrle Českobudějovické parahokejisty sledovalo při exhibici přes šest tisíc diváků, tedy téměř vyprodaná hala. V duelu Chance ligy mezi Českými Budějovicemi a přerovskými Zubry nešlo jen o body do tabulky, ale utkání mělo ještě jeden rozměr, a to charitativní. Hrálo se pro rehabilitační centrum Arpida a krásný vánoční dárek si odnesl i jeden z nových členů parahokejového týmu Adam Jůna. Brankáři prvoligového Motoru Jan Strmeň a Milan Klouček spolu se svým trenérem Stanislavem Hrubcem předali nadějnému handicapovanému sportovci zbrusu nové saně pro parahokej. Jůna se parahokeji věnuje teprve krátce, a tak počínání svých zkušenějších kolegů na ledě sledoval zatím jen z tribuny. "Atmosféra byla dobrá. Ze začátku jsem měl pocit, že lidé neví, jak na vystoupení našich kluků reagovat, ale pak je ocenili potleskem," všiml si nováček týmu, který se doma v Jindřichově Hradci též závodně věnuje plavání. Ze saní měl obrovskou radost. "Jsem potěšený, ale abych řekl pravdu, vůbec jsem to nečekal. Vždyť parahokej jsem začal trénovat teprve před měsícem. Spoluhráči jsou ale fajn, a myslím, že budeme dobrá parta," vracel se z prvoligového utkání spokojený Adam Jůna.