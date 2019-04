Sázka mezi Jahodou a Starkem skončila remízou. Oba se rozhodli v ní pokračovat

před 5 hodinami

Po půl roce konečně známe výsledky sázky mezi handbikerem Patrikem Jahodou a cyklistou Michalem Starkem. Na začátku října se vsadili o to, který z nich během půl rok shodí šest kilo. A jak to dopadlo? Vytoužené mety nedosáhl ani jeden, a proto se shodli, že je to remíza. Ve svém snažení ale ani teď nepolevují. Sázka pokračuje. "Byl jsem si jist vítězstvím svého ‚soka‘, ale nakonec to skutečně vypadá na prozatímní remízu. Byla by škoda nevyužít naše nasazení. Pokračujeme se sázkou do konce dubna a uvidíme,“ říká Michal Stark.

Šest kilo. To byl cíl, který si na konci sezony oba závodníci určili. "Chtěl jsem zhubnout na celkových 69 kg a povedlo se mi to tak nějak napůl. Mám teď 72 kg, což není špatné, ale samozřejmě bych to chtěl ještě snížit," plánuje Patrik Jahoda. "Můj plán byl sundat šest kilo. A kdybych přes Vánoce nepřibral dalších šest, tak jsem dozajista vyhrál," bere to s humorem Michal Stark. Foto: Jan Černý Během půl roku se u obou závodníků střídaly jak chvíle velkého snažení a tréninků, tak lenošení a porušování zdravé stravy. "Jak jsem předpokládal, vánoční svátky mi daly zabrat. Plánovaně jsem popustil uzdu dietnímu snažení, respektive jsem to přehnal," popisuje Stark. V první polovině k sázce přistupoval uvolněně i Jahoda. "Ještě jsem se moc neomezoval a užíval si i mé milované rohlíky," přibližuje. "Po Novém roce a po konzultaci s profesorem Vítkem se můj režim podstatně zostřil a začalo to nést ovoce. Klíčová byla taky dvě soustředění, kde jsem měl režim, který by asi moc lidí nevydrželo," dodává. Jak Michal Stark, tak Patrik Jahoda byli během celého půl roku pod drobnohledem svých rodin a kamarádů. Především členové z cyklistického týmu Michala Starka na svého kamaráda rádi "žalovali" a na sociálních sítích se sem tam objevily i fotky, jak Michal jí například čokoládový dort. "Stále mám na talíři: ‚Co by tomu asi říkal pan Jahoda. Tohle by pan Jahoda určitě nejedl‘ a desítky indiskrétních fotografií, kdy se cpu nebo piju něco nevhodného," říká Stark. A jak dodává, sázku mu při každém prohřešku připomínaly i jeho tři holky - manželka a dvě dcery. Český reprezentant se zúčastnil také Evropského poháru v handbiku v Lounech. Foto: Meriln Jahodová Damoklův meč v podobě svého otce měl nad sebou i Patrik. "Když jeden druhého při něčem přistihneme, následuje většinou celkem drsné škádlení, ale samozřejmě v přátelském duchu. Překvapivě to funguje. Člověk má potom výčitky a znovu si nedá." I přesto, že se ani jeden nedostal na váhu, kterou si v říjnu určil, oba pociťují, že kila, která se jim podařila zhubnout, jsou poznat. "Cítím velkou změnu. Opravdu je znát každý gram. Povedlo se mi navíc celkem značně posílit ty svaly, které ovládám. Zatím jsem tuhle sezonu jel dva závody a pocitově byly oba velmi dobré," má radost handbiker Patrik Jahoda. Lépe se jezdí i Michalovi, což podle jeho slov bude i důsledkem pravidelného tréninku. Se sázkou se ani jeden z nich zatím rozloučit nechce a rozhodli se, že nejméně do konce dubna budou pokračovat. "Půjde o každý gram, který dokážeme shodit. Opravdu i to nejmenší pomáhá, ale můj cíl zůstává stejný. Dostat se na 69 kg do mistrovství světa," uzavírá Jahoda. Foto: Jan Černý

