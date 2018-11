Kéž bychom mě odvolali, přeje si Lukeš. Rugbymanii zažívá jako pořadatel, hráč i kouč

před 4 hodinami

Dvacátý ročník Rugbymanie přinesl zápasy paralympijské špičky v ragby vozíčkářů. Na jednu z největších akcí tohoto sportu přijely do České republiky národní celky Kanady, Švédska, Německa i Francie. Za organizací stojí už třináct let David Lukeš - pořadatel, trenér i hráč v jedné osobě. Jak se dá zvládat tato trojrole? „Někdy by bylo úlevné být jen jedno z toho,“ připouští.

Příprava na Rugbymanii trvá přibližně rok. "Hned po skončení jednoho ročníku začínáme zařizovat ten další," prozrazuje Lukeš. "Mám kolem sebe dobrý tým a hodně se dá připravit před turnajem, takže se ho pak většinou účastním už jenom jako hráč," doplňuje.

Zároveň však připouští, že je těžké se plně soustředit jen na hru, když je ve více funkcích najednou. "Lidé za mnou samozřejmě chodí a ptají se, protože ví, že jsem organizátor," usmívá se.

O tom, kdo na turnaji bude hrát, on sám přímo nerozhoduje. "Přihlásit se může kdokoliv. V podstatě to funguje na principu, kdo dřív přijde. I přes to, že je pro nás prestižní mít zde například Kanadu, cíleně ji neoslovujeme. Přihlásili se sami, stejně jako Švédsko," popisuje Lukeš proces registrace.

Jako hráč ale považuje možnost hrát například se Švédskem za velký zážitek. "Dříve jsem věděl, že si proti takovému týmu zahraju. Ale od té doby, co se rozdělilo mistrovství Evropy na divize, už tu šanci nemáme," přibližuje.

Jednoduchá podle něj není ani kombinace trenéra a hráče. "Jakmile se mám rozhodnout, co hrát, a jsem v této dvojroli, není to lehká situace," popisuje možné komplikace.

V tomto roce se setkal s tím, že ne vždycky to funguje. "Zkoušeli jsme mnoho variant, aby každý dostal čas na hřišti, ale většinou jsou ty čtveřice jasně dané. Letos jsme měli v týmu docela krizi. Někteří hráči už byli frustrovaní," přiznává Lukeš.

Kdyby si mohl sám vybrat, rád by byl jen hráč. "Není to o tom, že bych chtěl být trenér, ale nikdo to nechce dělat. Klidně bychom mě jako trenéra odvolali a vzali jiného i přes to, že by mě nemusel stavět do zápasů, ale nejsou lidi. Sám nyní zvažuju, jak s tím do budoucna naložit," přemítá.

S týmem Prague Robots obsadili na turnaji v elitní skupině sedmé místo. "Po prvním dnu to vypadalo že to nebude tak zlé. Se Švédskem jsme sice prohráli, ale hrálo se nám dobře. Jenže potom jsme si ničím nespravili chuť. Porazili jsme jen Brazilce, ale ti hráli celý turnaj ve čtyřech. Takže výsledek je zklamáním," hodnotí Lukeš.

Rugbymanie je nejčastěji pořádaná akce tohoto typu a svou kvalitou se vyrovnává klubovým turnajům v Německu a Nizozemsku. Vítězem letošního ročníku se stal francouzský tým Blue Link Team. Druzí skončili Švédové, kteří se turnaje zúčastnili poprvé.