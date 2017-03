Startuje Česká národní liga ragby vozíčkářů s novým týmem. Loňský mistr se přesunul

před 1 hodinou

O víkendu začíná ragbistům na vozíku nová ligová sezona. V ní se představí jeden nový tým, naopak zanikl loňský mistr The Gunners.

Praha - Rychlost, síla, akce a adrenalin. To všechno a mnohem víc v sobě skrývá ragby vozíčkářů. Od soboty se znovu rozjede více než půlroční maraton České národní ligy. Na jejím konci vzejde ze čtyř týmů ten nejlepší. Oproti loňské sezóně se ale změnilo složení týmů. Jeden nový celek vznikl, druhý zanikl.

Paradoxně končí mistr minulého ročníku The Gunners, jehož hráči jasně dominovali předešlé sezoně. Neznamená to ale úplný konec týmu. Ragbisté The Gunners se totiž přesunuli do týmu Prague Robots. Z bývalé základny tohoto celku se totiž většina sportovců rozhodla založit nový klub Captains.

"Důvodů bylo několik. V podstatě jsme chtěli vlastní koncepci tréninků postavenou na svém režimu, který nám v Praze dlouhodobě nevyhovoval. Proto jsme se rozhodli založit nový tým složený z hráčů z okolí Hradce Králové. Působíme pod SK Nové Město nad Metují. Nyní se tak můžeme z větší části soustředit hlavně na sport," uvedl zakladatel týmu Aleš Kisý.

Liga se nového účastníka prozatím nedočká

Celek Captains nicméně musel přestoupit pod Českou asociaci tělesně handicapovaných sportovců. "Pro ragby jako takové to není problém. Jde o administrativní prvek," dodal Kisý. Český svaz tělesně postižených sportovců, pod který Český ragbyový svaz vozíčkářů spadá, s novým klubem pro nadcházející sezonu počítá. Hráči trénují v Hradci Králové a zabojovat by chtěli o první polovinu tabulky.

"Ligu s největší pravděpodobnosti nevyhrajeme, a tak by bylo druhé místo moc příjemné. Chceme hlavně, aby si všichni zahráli," doplnil Kisý.

V jednání bylo i zapojení nováčka ze zahraničí. To ale nakonec nedopadlo, a tak se letos stejně jako loni poperou o titul českého mistra celkem čtyři týmy. V příštím ročníku by se nicméně mohl připojit právě vznikající klub z Českých Budějovic.

Ostravským Lvům chybí hráči

Největší favoritem jsou právě pražští Robots. "Od nového roku už máme ostré tréninky, trávíme čas v posilovně a tělocvičně. Rozhodně je letošním cílem opět obhajoba titulu. Nebude to jednoduché, těžkými soupeři budou například Captains a Sitting Eagles, kteří mají nové zahraniční posily," popsal reprezentant Jaroslav Filsák.

Sitting Eagles si ale před sezonou ambice na titul nedělají. "Rozhodně nechceme být poslední. Naším cílem je odehrát kvalitní zápasy. Máme trochu jinou sestavu a nováčka z Rakouska. Důležité je teď sehrát se," shrnul hráč a president Českého ragbyového svazu vozíčkářů David Lukeš. Za nejsilnější týmy považuje Prague Robots a Lions Ostrava.

Ostravané se nicméně potýkají s nedostatkem hráčů. Vinu na tom má především marodka a postupné stárnutí týmu. "Je potřeba sehnat nové tváře, to je pro nás nesmírně důležité. Loni jsme skončili na druhém místě a bylo by skvělé tenhle úspěch obhájit. Jsem ale zvědavý na sestavy soupeřů, takže uvidíme. Za největší favority považuji Prague Robots," sdělil hráč Josef Gruzsewski.

Hráče oproti loňskému ročníku čeká jediná změna v podobě jednoho hracího kola navíc, jehož termín prozatím není jasný. První soutěžní zápasy se odehrají v hale TJ Bohemians v Praze.

Rozpis utkání:

Kolo 1. 4. Praha

Kolo 13. - 14. 5. Kladno

Kolo 16. - 17. 9. Ostrava

Kolo říjen Otrokovice

Kolo říjen místo není jasné

První kolo (Hala TJ Bohemians, Izraelská 6, Praha 10):

9.00 Prague Robots x Lions Ostrava

10.30 Sitting Eagles x Captains

13.00 Prague Robots x Captains

14.30 Sitting Eagles x Lions Ostrava

17.00 Lions Ostrava x Captains

18.30 Prague Robots x Sitting Eagles

autor: Jakub Bartoš | před 1 hodinou

Související články