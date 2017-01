Svět patří těm, kteří se nepos... Ochrnutý student zakládá ragbyový tým, najde spoluhráče?

před 30 minutami

Krátce po úrazu si uvědomil, že i přes postižení chce sportovat. Na výběr měl ale jen z několika sportů, a tak volba padla bez váhání na kvadruragby. Ondřej Tupý se nyní snaží založit tým na jihu Čech. Sehnal prostory i vybavení, chybí mu pouze hráči.

České Budějovice – Jeho facebookový profil zdobí věta: "Štrykuju ponožky a závodně vyšívám." Dvacetiletý student Ondřej Tupý však ve volném čase dělá něco úplně jiného. Rád by založil ragbyový tým vozíčkářů, a tak hledá zájemce, kteří by si sport chtěli vyzkoušet. Problém je podle něj v tom, že se někteří lidé po úrazu schovávají.

Ke kvadruragby našel cestu v Kladrubech, kde se léčil ze svého zranění. Jeden z ragbyových týmů sem přijel sport propagovat a Ondřej si ho ihned oblíbil. "Jelikož jsem kvadruplegik, což znamená, že mám ochrnuté všechny čtyři končetiny, mám na výběr jen z několika sportů. Ragby je jediný kolektivní sport. Navíc je to hodně tvrdý a kontaktní sport. Hráči do sebe mohou bez problémů narážet,“ vysvětluje Ondřej Tupý.

Poprvé si ho zahrál v Centru Paraple, jehož ředitel David Lukeš je i prezidentem Českého ragbyového svazu vozíčkářů. "Ondřeje samozřejmě podporujeme. Podobně to začínalo i v Brně. Věřím, že na sebe může navázat další zájemce. Prozatím jsme mu pomáhali s propagací a můžeme mu zapůjčit i vozíky. Je reálné, aby začali třeba ve čtyřech. Může pomoct i to, když se zapojí i rodinný příslušník, což je v tomto případě jeho otec. Jde o běh na dlouhou trať,“ shrnul David Lukeš.

Právě Přemek Tupý svému synovi s nápadem pomáhá. "Pro Ondru by bylo dost komplikované dojíždět pravidelně do Prahy. Nyní navíc nastoupil na novou školu a měnit ji by také nebylo jednoduché. I proto jsme se do toho v létě pustili, i když ten nápad existuje dlouho,“ sdělil Přemek Tupý.

Ondřej bydlí v Trhových Svinech nedaleko Českých Budějovic. Místní florbalisté na vozíku už slíbili, že mu zapůjčí část tělocvičny, kde trénují. Teď už jen sehnat hráče. "Lidé si toho všímají. Máme zájemce v Táboře a hledáme samozřejmě mladší hráče. V tom bude trochu problém. Polovina lidí se totiž stydí a ta druhá je pohodlnější. Ozývají se nám mimochodem i fyzioterapeutky,“ popsal Přemek Tupý.

Dvacetiletý student Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si myslí, že se někteří vozíčkáři schovávají. Sám se setkává s pozorností lidí okolo sebe, ale se svým postižením se vyrovnal. "Jde právě o to, jak se s tím každý vyrovná. Já pořád doufal, že budu chodit. Až v Kladrubech mi to začalo docházet. Řekl jsem si ale, že jsem na tom pořád dobře. Dost věcí zvládám sám. Člověk si pak ze sebe taky musí umět udělat srandu,“ svěřil se Ondřej Tupý, který studuje obor Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby.

Pro kvadruplegiky existuje jen omezený počet sportů. Ondřej si občas jde zaplavat, ale více ho láká právě kolektivní ragby. V České republice v současné době existují čtyři týmy. Zájemci mohou Ondřeje kontaktovat přes Facebook nebo e-mail (ondra.tupy@centrum.cz).

