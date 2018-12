Projekt Para plavání bez bariér v sobě nese dobrou myšlenku, říká Jan Nevrkla

před 38 minutami

KONTAKT bB, Plavecká akademie bez bariér, už dvacet let učí, připravuje a trénuje zdravotně postižené plavce. Díky její nepřetržité práci se mnoho sportovců dokázalo probojovat na mistrovství Evropy, světa i paralympiádu. Oslavou kulatin její činnost nekončí, naopak přináší něco nového. S pomocí kampaně na Hithitu a projektu Para Plavání Bez Bariér se podařilo vybrat téměř 680 tisíc korun, které by měly pomoci nejlepším českým handicapovaným plavcům k nominacím a medailím na paralympijských hrách v Tokiu 2020.

"Dvacet let je skoro neuvěřitelná doba. Učili jsme plavat už stovky lidí. Vychovali jsme už třetí paralympijskou generaci," hodnotí uplynulá léta jeden ze zakladatelů plavecké akademie Martin Kovář.

Oslava narozenin KONTAKTU bB byla spojena s finálovým závodem Českého poháru v para plavání a s vyhlášením nejlepších handicapovaných plavců za rok 2018. U toho nechyběli ani letošní medailisté z mistrovství Evropy v Dublinu. "Jsem v KONTAKTU od nějakých tří let. Od začátků, kdy jsem se plácala ve vodě a přemlouvali mě, abych do ní vůbec vlezla, to dospělo až k paralympiádě," vzpomíná na své začátky Vendula Dušková. "Plavání mi dává spoustu kamarádů. Máme skvělý kolektiv a samozřejmě mám i pocit důležitosti vůči státu. Reprezentovat pod českou vlajkou určitě stojí za to," dodává.

Do plavecké akademie se vrátil také v současnosti nejlepší para plavec Arnošt Petráček. "V KONTAKTU jsem začínal a chci zde svou plaveckou kariéru také skončit. Mám tady své přátelé a kamarády, kteří mě dlouhodobě podporují na vrcholných akcích a myslím si, že by byla velká škoda, kdybych se k nim nevrátil," vysvětluje. O tom, že to všichni zúčastnění myslí s budoucí paralympiádou vážně, svědčí i projekt Para Plavání Bez Bariér. Cílem bylo vybrat dostatek financí, které by pomohly českým zdravotně postiženým plavcům usnadnit cestu do Tokia. Kampaň na Hithitu zafungovala a vybralo se téměř 680 tisíc korun, díky kterým nyní bude příprava pro největší paralympijské naděje o něco jednodušší.

"Byla to pro nás úplná premiéra. Celé to vymyslela a připravila Revolta, která už s tím zkušenost měla," popisuje počátek kampaně šéftrenér a ředitel KONTAKTU bB Jan Nevrkla. "Souběh akcí Strahov Cup, vyhlášení PARA PLAVCI 2018 a projekt na Hithitu byl pro nás na hraně zvladatelnosti, ale jsme rádi, že jsme se do toho pustili a že to mělo takový efekt," přibližuje.

Nyní celý tým čeká uskutečnění daných plánů. "Zaměříme se na výjezd na kvalitní závod Světové série, abychom plavcům otevřeli možnost ke splnění limitů na MS 2019 a také už na paralympiádu do Tokia. Máme před sebou pravidelný, celoroční trénink. Ti, kteří to s kvalifikací myslí vážně, se připravují dvoufázově a za trénink naplavou 4-5 kilometrů. Plavání je prostě náročný sport jak ve sféře olympijské, tak paralympijské," doplňuje Jan Nevrkla.