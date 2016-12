Při utkání hvězd spojili síly basketbalisté na vozíku, celebrity, hráčky a hráči z nejvyšší soutěže

před 1 hodinou

Netradiční týmy se střetly při čtvrtečním utkání hvězd nejvyšší české basketbalové soutěže. Basketbalista, basketbalistka, basketbalista na vozíku a celebrita utvořili celkem čtyři celky, které se proti sobě postavily při soutěži dovednosti celebrit. Zážitek i samotný průběh akce si všichni aktéři pochvalovali.

Děčín - Utkání hvězd nejvyšší české soutěže basketbalistů v Děčíně na třetí pokus konečně ovládly Mladé pušky, které přehrály Mazáky v poměru 141:122. Diváky ovšem stejně tak bavil i doprovodný program včetně soutěži dovednosti celebrit a ukázali se i basketbalisté na vozíku.

Hvězdy sportu i světa celebrit

Ti společně s ligovými hráči i hráčkami dali dohromady týmy při klání celebritt. První tým utvořil Tomáš Vyoral, Kateřina Kozumplíková, Jaroslav Menc a Zdeněk Bříza. V druhém se představili Jiří Welsch, Pamela Therese Effangová, Tomáš Nevěčný a Radek Banga. Ve třetím týmu se potkali Jakub Krakovič, Tereza Pecková, Bohuslav Dvořák, Michal Trávníček a čtvrtý celek se skládal z Domineze Burnetta, Karolíny Malečkové, Michala Poláčka a Miroslava Soukupa.

Zvítězil Michal Poláček se svým týmem. „Moc jsem si to užil, protože jsem měl teď dlouhou pauzu bez basketbalu. Zúčastnil jsem se i předchozího utkání hvězd a řekl bych, že teď přišlo více lidí. Atmosféra byla bouřlivá a naše soutěž o něco jednodušší než minule,“ shrnul hráč na vozíku, který má za sebou první trénink a v lednu už ho čekají soutěžní zápasy.

Dovednostní soutěž se skládala ze slalomu, přihrávky a chycení míče do podběráku a nakonec test vyzkoušel i střelecké schopnosti zúčastněných. To všechno ale nebylo jedinou příčinou chyb. „Ve finále jsme ztratili asi deset vteřin, protože jsem zpanikařil a zapomněl vzít podběrák, takže jsme neměli nic, do čeho bychom míč chytili,“ smál se po akci hráč WBS Pardubice Tomáš Nevěčný.

Nechyběli ligoví hráči basketbalu na vozíku

Pro basketbalisty na vozíku to byla celkem druhá účast na utkání hvězd. To první se uskutečnilo také letos v Ústí nad Labem. „Spolupráce s Českoubasketbalovou federací (ČBF) se prohlubuje a rozvíjí. Jsme rádi, že nás mezi zdravé basketbalisty berou. Máme možnost propagovat náš sport. ČBF nám nabízí možnost účasti na dalších akcí jako bylo například mezistátní utkání Česka s Tuniskem, kde jsme při přestávce sehráli exhibiční utkání,“ sdělil hrající trenér týmu WBS Pardubice Jaroslav Menc.

Pozitivní slova zní i ze strany federace. „Díky dovednostní soutěži jsme mohli připomenout, že basketbal není jen o mužské a ženské nejvyšší soutěži, ale také hráčích na vozíku. Spolupráce mezi námi se zintenzivňuje. Funguje na úrovni materiální pomoci nebo sociální činnosti,“ zhodnotil Martin Pokorný, jeden z organizátorů akce. Vedle pozitivních ohlasů z minulého ročníku ho těší i to, že lidé mají možnost vidět, že basketbal na vozíku není nic jednoduchého.

Samotné utkání i celý All-Star Game si všichni užili. „Podobná setkání jsou příjemná. Vždy je to plné přátelské atmosféry a emoce jdou stranou. Jde o pobavení se, a tak i zápas je uvolněnější. Navíc je skvělé, když má akce i nějaký charitativní účel,“ uzavřel Jaroslav Menc.

autor: Jakub Bartoš | před 1 hodinou