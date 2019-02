Sparta se prosmýkla do semifinále para hokejové ligy, Studénka děsí posilami z Ruska

před 1 hodinou

Zlín - Sparta, Pardubice - Studénka. To jsou semifinálové dvojice, které spolu budou bojovat o účast ve finále. Zlín a Studénka měli své místo již kolo před koncem jisté. Naopak Pardubice a Sparta musely ještě odrážet snahu páté Olomouce o probojování se do play off. To se jim i přes ohromující finiš Olomouce povedlo.

Zlín, který měl už své místo v play off delší dobu jisté, si mohl dovolit do posledního zápasu základní části nasadit hráče z širšího kádru. To se projevilo i na výsledku, když olomoucký tým výsledkově dominoval v poměru 3:0. Nicméně z hlediska vývoje celé sezóny jsou ve Zlíně jednoznačně spokojeni. "My jsme letos popravdě ani nečekali, že základní část vyhrajeme, takže pocity jsou velmi dobré", pochvaluje si vedoucí zlínského týmu Petr Julina. Olomouc v posledním zápase dokázala favorita ze Zlína přehrát a zvítězit 3:0. Foto: Jakub Kudláč Rozlosování přidělilo Zlínu pro vyřazovací část pražskou Spartu. "Play off je vlastně úplně jiná soutěž. Se Spartou jsme v základní části jednou prohráli a jednou vyhráli, takže musíme k utkání nastoupit s pokorou," zdůrazňuje a zároveň dodává: "Šance jsou padesát na padesát a postoupí družstvo, které bude mít v tu dobu lepší formu". Přednosti Sparty vidí hlavně v defenzivě, konkrétně na brankařském postu: "V brance mají reprezentačního gólmana Michala Vápenku, ten je opravdu vynikající," uznává Julina. Spokojenost panuje i u pardubických Mustangů, kteří se díky povedenému závěru základní části umístili na druhé příčce, a zajistili si tak výhodu domácího prostředí v rozhodujícím semifinálovém zápase. "Ke konci nás postihla marodka, ale nakonec jsme se umístili na pěkné pozici," říká předseda Mustangů Pavel Kubeš. Zároveň ovšem vyjadřuje obavy z kvalit svého soka: "Trochu mě děsí kvalita Studénky, která má pro play off pozvaných několik zahraničních hráčů a bude těžké přes ni projít". Kádr Studénky může ale být zároveň i její Achillovou patou. "Slabinu u nich vidím, když nejsou kompletní, mají půjčených několik profesionálů z Ruska a pokud by ti hráči nemohli přijet, mohla by to možná být jejich nevýhoda, jinak bude těžké se jim rovnat," přiznává Kubeš. Naopak výhodou Pardubického mužstva bude jednoznačně jejich sehranost: "Stát se může cokoliv. Studénka má sice skvělé individuality, ale jsou to hráči, kteří spolu standardně nehrají, takže třeba nebudou tolik sehraní," věří předseda týmu. Souboj čtyř nejlepších celků českého para hokeje se uskuteční na konci února. Jeden z tvrdých soubojů hráčů Sparty a Zlína během vzájemného utkání. | Foto: Jakub Kudláč

autor: Roman Vosecký | před 1 hodinou