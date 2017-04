Vartoň měl o silvestrovské noci úraz, po kterém skončil na vozíku. Ragby ale zůstal věrný

před 7 minutami

V ragby reprezentoval Českou republiku ještě před úrazem. Pokračuje v tom i mezi vozíčkáři. Pro šestadvacetiletého Filipa Vartoně je sport neodmyslitelnou součástí jeho života. Nyní chce s klubem Lions Ostrava udržet loňskou pozici a vrátit se s národním týmem do vyšší skupiny ME.

Olomouc - Sportu se Filip Vartoň věnuje od dětství. "Plaval jsem, hrál fotbal, florbal a také ragby," vzpomíná. Jako ragbista nastupoval do zápasů za juniorský tým RC Olomouc. Mezi spoluhráči se prosadil a byl povolán do české reprezentace do osmnácti let. Několik utkání mladík odehrál i za olomoucké družstvo mužů, které v té době soutěžilo v druhé nejvyšší lize. Slibný start ragbyové kariéry však překazila silvestrovská noc. Přišel při ní k úrazu, jenž ho usadil na invalidní vozík.

Otázka zněla, jaký sport si vybere

Po úrazu ho čekaly pravidelné rehabilitace. Tato potřeba ho zavedla i do rehabilitačního ústavu v Hrabyni. "Pracoval tam můj bývalý spoluhráč z Lions, Pavel Hudec. Právě on mě k ragby vozíčkářů přivedl," objasňuje Vartoň. Život bez sportu si nedokáže představit. "Věděl jsem, že budu sportovat dál. Bylo jen otázkou, jaký sport zvolím," dodává. S ragby vozíčkářů se začal seznamovat v týmu Lions Ostrava (kde hraje dodnes). Než si hru osvojil, sledoval zápasy ze střídačky. S častějšími herními příležitostmi rostla i kvalita jeho výkonů. Vartoň začal s ragby cestovat i na mezinárodní turnaje v zahraničí, až se dostal do českého národního týmu.

Do Ostravy dojíždí na tréninky jednou týdně. V dalších dnech se věnuje vozíčkářské atletice v místě jeho bydliště - Olomouci. "Mou disciplínou je v první řadě hod diskem, dělám ale i vrh koulí," mluví Vartoň o koníčku, ve kterém přibližně po roce tréninku začíná soutěžit. Svou duši sportovce občasně naplňuje i lyžováním nebo handbikingem.

Obhajobu i postup

V nedávné době se Filip Vartoň zúčastnil například velkého turnaje ragby vozíčkářů v Kolíně nad Rýnem nebo soustředění v Rakousku, kde se setkal s brazilskými hráči. Na začátku dubna se uskutečnilo první kolo České národní ligy ragby vozíčkářů, v němž Lions obsadili třetí příčku. "Samozřejmě bychom si přáli letošní ročník vyhrát, ale budeme spokojeni i s obhájením loňského druhého místa," vysvětluje cíle týmu pro novou sezonu.

První ligové kolo ovládli Prague Robots, kteří porazili všechny tři soupeře. Právě v Robots hraje většina reprezentačních kolegů Filipa Vartoně. Naopak čtvrtý (poslední) skončil nově vzniklý tým Captains. "Jasnými favority na titul v lize jsou Prague Robots, ke kterým přešli kvalitní hráči z The Gunners," naráží Vartoň na zánik celku loňského mistra. Dále předpokládá, že o druhé místo budou ostravští soupeřit hlavně s dalším soutěžícím, Sitting Eagles.

Filip Vartoň podle svých slov na výraznější ragbyový úspěch teprve čeká. Jedním z nich by mohl být návrat reprezentačního týmu do vyšší kategorie mistrovství Evropy. "Loni jsme sestoupili do skupiny C, ale chtěli bychom se vrátit do béčka," říká ambiciózní reprezentant. Dodává, že kdyby se národnímu týmu podařilo získat nové hráče, mohl by mířit ještě výš. "Oproti kvalitnějším zahraničním výběrům máme nevýhodu malé hráčské základny. A to znamená nižší počet ragbistů, kteří by zvládali mezinárodní úroveň," vysvětluje.

Ragby vozíčkářů je podle Filipa Vartoně skvělou možností kolektivního sportu pro handicapované. "Samozřejmě, že člověk musí chtít. A když je trpělivý, určitě to půjde," láká ke sportu.

