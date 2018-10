Bakalářka a boj o Tokio. Zlatý paralympik Petráček má před sebou další dvě výzvy

před 8 hodinami

Na paralympijských hrách v Riu 2016 vybojoval Arnošt Petráček na znakařské padesátce zlatou medaili. Český handicapovaný plavec zářil i na mistrovství světa nebo Evropy. Nyní má před sebou dva cíle - splnit kvalifikační limit pro nadcházející hry v Tokiu a úspěšně ukončit bakalářské studium na vysoké škole.

Na jaké téma píšete bakalářskou práci?

Zvolil jsem si téma "Marketing v neziskovém sektoru", jelikož se pohybuji jak v neziskovkách, tak i ve velkých sportovních klubech. Právě spolupráce s jednou pečovatelskou službou mi umožnila napsat bakalářskou práci na toto téma. Mě marketing baví jako takový, a jelikož já sám mám Spolek pro Arnyho, tak se v tomto hodně pohybuji a jsem rád, že jsem si toto téma mohl vybrat.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Plánujete studovat i v magisterském programu?

V současné době bych chtěl pokračovat na magisterský obor na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a čekám, jestli bude otevřen navazující obor Ekonomika podniku. Takže teď dodělávám obor bakalářský, a pokud se otevře i magisterský, tak bych do toho šel. Buď to vyjde, nebo ne, uvidíme. Ale rozhodně chci zůstat tady v Budějovicích.

Takže prioritou je spíše plavaní než škola?

Ne, že by to bylo úplně prioritou. Plavání mě samozřejmě naplňuje, ale snažím se to spíš vyvažovat a udržet to v nějaké rovině. Na jednu stranu je skvělé, že mám výsledky, zlaté medaile a účasti na mistrovství Evropy, mistrovství světa a paralympiádách, ale na druhou stranu se snažím pamatovat na to, že plavat nebudu do nekonečna a že je také potřeba se přehoupnout do pracovního života. Chtěl bych se zapojit do benefičních akcí, přednášek na školách nebo do zahájení různých sportovních akcí jak pro handicapované, tak i pro nehandicapované.

Jak často máte tréninky? Kromě nich zaberou spoustu času závody, soustředění a přesuny na vrcholné akce. Vychází vám škola vstříc?

Díky projektu VŠTE bez bariér, který tu funguje, jsme se mohli domluvit na individuálním studijním plánu. Jelikož mám problémy psát, domluvili jsme se na ústní formě. Takže podmínky jsou opravdu skvělé a není vůbec žádný problém ani překážka, která by studiu nějak bránila.

Čeká vás teď nějaký velký závod?

Momentálně se chystám na tradiční závody Strahovka pro handicapované plavce, které proběhnou 1. prosince, bude to už asi 27. ročník. Je to padesátka a jsou to poslední závody tohoto roku. Vrchol příští sezóny bude mistrovství světa v Malajsii a plnění limitů pro nadcházející paralympijské hry v Tokiu, které bude za dva roky. Tokio je teď můj hlavní cíl. Dál zatím nevím, stát se může cokoliv. Ať už co se týče zdraví, tak i sportovní situace. Nic neslibuji, uvidí se.