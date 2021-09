Petráček zlato z Ria neobhájil, Češi přesto získali už osmou medaili z paralympiády

What a race for first! 🔥 Zhdanov sets a new world record (40.99) in the men's 50m backstroke S4 😱



🥇 Roman Zhdanov #RPC

🥈 Arnost Petracek #CZE

🥉 Angel de Jesus Camacho Ramirez #MEX#ParaSwimming #Paralympics #Tokyo2020 @Paralympics @Tokyo2020