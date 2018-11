Patrik Hetmer nelyžuje. Sezonu mu znovu překazily zdravotní komplikace

Ahoj všem. Po posledním ledovcovém soustředění mě začalo píchat pod žebrama. Myslel jsem si, že mám něco skříplého, ale pro jistotu jsem šel k doktorce. Ta mě poslala na vyšetření do nemocnice, kde mi bohužel našli velkou cystu ve slezině. V nemocnici mi odebrali krev a poslali ji do laboratoře do Prahy. Chtěli tím vyloučit parazitární původ cysty (nejčastěji se parazit do těla dostane pomocí nějakých lesních plodů a toho parazita na lesní plody přinese liška). Včera mi bylo doktory sděleno, že výsledek je lehce pozitivní a že se celá akce bude muset cca za 3 týdny zopakovat. Pokud pak bude výsledek totožný, bude to považováno za negativní (parazit tam není). Pokud by byly hodnoty výrazně zvýšené, parazit tam bude. To teď znamená, že nemůžu trénovat a že mohu chodit maximálně na procházku, když mám vycházky. Do konce roku jsem tedy OUT a musím oželet start závodní sezony. Jak to bude dál, se uvidí v průběhu prosince. Ale zdraví je nejpřednější:-) Tak SKOL