Pardubičtí basketbalisté v závěrečném kole Rakouské ligy neuspěli, stále mají šanci na finále

O víkendu se hrálo deváté kolo Rakouské ligy basketbalu vozíčkářů, kterým se uzavřela jeho základní část. Českou účast v Rakouské lize zajišťuje pardubický tým Wheelchair Basket Studánka Pardubice, který v posledních zápasech před květnovými finálovými a semifinálovými koly utržil dvě prohry.

Pardubice - Devátého a posledního kola základní části Rakouské ligy basketbalu vozíčkářů se poblíž Štýrského Hradce účastnilo celkem šest týmů, včetně východočeských WBS Pardubice, kteří obhajují třetí místo celkové tabulky. Toto kolo pro český tým nepředstavovalo možnost zásadního postupu před finálem, neboť osmibodový rozdíl mezi nimi a týmem Flink Stones I na druhém místě byl nepřekonatelný.

Hrající trenér týmu Jaroslav Menc se tedy rozhodl ušetřit síly svých hráčů před Challenge Cupem, který je čeká poslední víkend v dubnu: "Na tohle kolo jsme vyjeli s tím, že ať by byl výsledek jakýkoli, už to nemohlo ovlivnit naše umístění po základní části. Takže hráči, kteří se budou účastnit Euroligy další víkend ve Španělsku, v podstatě dostali volno a vycestovali jsme v sestavě s těmi, kteří tolik prostoru v sezoně nedostávají, poprvé s námi vyjel i nový hráč klubu, který si také nově vyzkoušel velké mezinárodní zápasy," vysvětluje Menc a dodává, že oba zápasy, které v devátém kole jeho tým odehrál, "probíhaly jednoznačně v režii soupeře."

Pardubický celek s favoritem padl vysokým rozdílem

Platí to zejména o střetu se zcela jasným lídrem tabulky Sitting Bulls, se kterým pardubičtí prohráli rozdílem 35:100 bodů. Tomáš Nevěčný z týmu WBS však upozorňuje na kvality tohoto rakouského týmu, proti kterému se WBS postavil v omezené sestavě.

"Začátek prvního zápasu byl hodně špatný, ze začátku jsme se nemohli vůbec prosadit, protože jsme hráli s několikanásobným rakouským mistrem Sitting Bulls. Tento tým by nás porazil, i kdybychom hráli v plné sestavě. Ta omezená sestava je horší v tom, že nemáme možnosti střídání, spousta hráčů musí odehrát celých 40 minut a pak ještě další zápas. Někteří jsou na tom hůř s fyzičkou a pak odpadne ta kvalita."Do druhého zápasu pak WBS nastoupil proti výkonově bližšímu týmu Flink Stones II, který se mu podařilo porazit již v Eurolize. Rakouský Frohnleitenu však přál domácímu týmu a měřič skóre se v tomto zápase zastavil na 80:32 v neprospěch Pardubic.

"Tento tým bychom v plné sestavě porazili, ale my jsme nastoupili jen s jedním pivotem. Protihráči se bodově vešli na 3 pivoty, takže pak je znát ta výšková převaha," vysvětluje Nevěčný neúspěch jeho týmu proti známému protivníkovi. "My jsme ani nepomýšleli na vítězství. Zahráli si i ti, kteří běžně nehrají, zkušenosti sbírali i noví hráči," dodává trenér Menc, který se se svým týmem již připravuje na prestižní Challenge Cup ve španělském Vigu.

Rakouská liga bude pokračovat 6. května

V semifinále se Pardubice utkají s druhým celkem tabulky - Flink Stones I. Toto kolo se bude hrát na dva zápasy a WBS doufají, že se jim podaří vyhrát postup do finále a vydřít tak poprvé v historii druhé místo v Rakouské lize vozíčkářů pro český tým, jak říká Jaroslav Menc: "My se samozřejmě pokusíme vycestovat v co nejsilnější sestavě, bude to otevřené a budeme bojovat o postup do finále - v utkání s Flink Stones I by případné vítězství rozhodlo o historicky nejlepším umístění v rámci Rakouské ligy." Finálové zápasy o první a třetí místo se pak uskuteční 3. června.

Výsledky 9. kola

Sitting Bulls 107:23 Flink Stones II ABSV LoFric Dolphins Wien 70:44 Rebound Warriors Sitting Bulls 100:35 WBS Pardubice Rebound Warriors 29:130 Flink Stones I Flink Stones II 80:32 WBS Pardubice

Tabulka

1. Sitting Bulls 30b. 2. Flink Stones I 24b. 3. WBS Pardubice 14b. 4. Flink Stones II 10b. 5. Rebound Warriors 8b. 6. ABSV LoFric Dolphins Wien 4b.

autor: Kristýna Šperková | před 20 minutami

