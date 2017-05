Pardubičtí basketbalisté na vozíku slaví velký úspěch. Postoupili do finále Rakouské ligy

před 28 minutami

Basketbalisté týmu WBS Pardubice prožívají skvělou sezónu. Po vítězství ve Středoevropském poháru a základním kole Euroligy bojovali o postup do finále Rakouské ligy. V rámci semifinále odehráli vítězný dvojzápas. Jistotu druhého místa tým ještě v minulých sezónách nikdy neměl. "Skvěle jsme si to užili,“ říká spokojený Jaroslav Menc.

Tulln an der Donau - Dolnorakouské město Tulln hostilo o víkendu semifinálové boje Rakouské ligy basketbalistů na vozíku a také utkání o páté místo. Hráči týmu WB Studánka Pardubice očekávali velký dvojzápas, ve kterém si mohli zajistit historicky nejlepší umístění v soutěži.

"Do Rakouska jsme chtěli odjet v nejsilnější možné sestavě. A to se také podařilo," komentuje pardubický hrající trenér Jaroslav Menc situaci před dvojzápasem s týmem Flink Stones I.

S tímto soupeřem letos pardubičtí vyhráli jen jednou, v Eurolize. V základní části Rakouské ligy se Flink Stones I umístili na druhém místě, tedy o příčku výše než český tým. Rozdíl mezi oběma kluby činilo deset bodů. Přestože WBS Pardubice prožívá hvězdnou sezónu, nepovažoval Menc svůj výběr za favority dvojutkání. "V Rakouské lize jsme letos Flink Stones I neporazili, proto jsme se nefavorizovali. Ale věřili jsme si a věděli, že máme šanci na postup," objasňuje.

Poprvé to šlo hladce, druhý zápas byl boj

K prvnímu dílu dvojzápasu nastoupil pardubický tým v poledne. A od začátku byl lepší. "Do úvodu utkání jsme nastoupili koncentrovaní a dařilo se nám," pochvaluje si Menc. Celý zápas byl odehrán v režii pardubických, kteří zvítězili 84:56. Odveta, která odstartovala v 18 hodin, však již tak hladký průběh neměla.

Do druhého utkání vstoupil lépe naopak soupeř, který po chvíli vedl. A přestože měli čeští basketbalisté lepší výchozí pozici, působila jejich hra nervózně. "Byl to skutečně vypjatý zápas. A rozhodčí to ještě více podněcovali," prozradil hrající trenér. Pardubičtí vozíčkáři se však nenechali soupeřem vyprovokovat a ve zbytku utkání ho přehráli. Těsný konečný výsledek ukazoval ve prospěch Pardubic v poměru 66:59. Basketbalisté tedy dosáhli na finále, které jim i v případě prohry zajišťuje nejlepší umístění za dobu jejich účasti v Rakouské lize.

"Na naší straně panuje obrovská sláva, která jen podtrhuje naší nejúspěšnější sezónu," radostně dodává Menc.

V utkání o páté místo zvítězil tým ABSV LoFric Dolphins Wien, který porazil soupeře Rebound Warriors 80:60.

Vítězství v soutěži se spíše neočekává

Ve finále Rakouské ligy, které se odehraje 3. června ve Štýrsku, si pardubičtí zahrají s absolutním favoritem soutěže - Sitting Bulls. Ti v semifinále porazili Flink Stones II jasně 91:24 a 95:18. Tým v základní části ligy neztratil jediný bod.

"Obávám se, že se s nimi nebudeme moci měřit," předpovídá Menc podobu finálového kola s rakouským suverénem. Je navíc možné, že tým vzhledem k termínu soustředění národního výběru nebude kompletní.