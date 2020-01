V Tokiu se poprvé představí i parataekwondo. Češi však nejspíš musí počkat na Paříž

Tomáš Čorej

Paralympijské hry, které bude letos hostit Tokio, přináší hned několik změn. Stejně jako před čtyřmi lety budou diváci sledovat dvaadvacet sportů, ale součástí programu již není jachting ani sedmičkový fotbal. Nově se představí parabadminton a paratakewondo.

Taekwondo je relativně mladé korejské bojové umění, které vznikalo ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, ale za poměrně krátký čas si získalo velkou celosvětovou popularitu.

Podobá se karate, ale využívá více kopů a méně úderů. Od roku 2000 je součástí olympijského programu a handicapovaní sportovci v něm začali soutěžit o šest let později. O začlenění parataekwonda do paralympijského programu se rozhodlo v roce 2017.

Handicapovaní taekwondosté soutěží ve dvou disciplínách - v zápasení (kyorugi) a v sestavách (poomsae). V Tokiu se představí jen první z nich, podle neoficiálních zdrojů by se sestavy mohly zařadit do programu paralympijských her již v Paříži 2024.

Skutečnost, že na nejbližší paralympiáde ještě nebude poomsae, je z hlediska českých fanoušků obrovská škoda. Lenka Šimečková totiž v této kategorii patří mezi nejlepší parataekwondistky na světě.

Svěřenkyně Ondřeje Havlíčka trénuje v pražském klubu Sejong Dojang. V únoru tohoto roku se umístila na mistrovství světa v Turecku na druhé příčce.

Pravidla druhé disciplíny - kyorugi - jsou podobná jako u nehandicapovaných sportovců, handicapovaní si však nemohou zasáhnout hlavu, povoleno je útočit pouze na střední pásmo. Soutěžící jsou rozděleni podle váhy do tří skupin a na paralympiádě se představí ve dvou kategoriích podle zdravotního znevýhodnění.

První kategorie K43 zahrnuje taekwondosty s amputací obou horních končetin. Do kategorie K44 patří závodníci s amputací jedné horní končetiny nebo poškozením prstů dolních končetin, pro které nedokážou plně zvednout patu.

"Parataekwondo se posouvá kvalitou i popularitou velmi rychle kupředu. Těší se rok od roku stále větší oblibě, což vidíme na domácí i mezinárodní scéně," říká prezident Slovenské asociace taekwonda Pavel Ižarik.

Na paralympiáde budou největšími favority tradičně reprezentanti a reprezentantky Ruska (závodit ovšem budou pod neutrální vlajkou), se silnou výpravou vycestují do Japonska i zástupci Turecka, Íránu a Ázerbájdžánu.

"Parataekwondo je mimořádně zajímavý sport s atraktivní různorodostí stylů a technik. Je důležité rozšiřovat základnu jeho podporovatelů, protože má rozhodně potenciál zaujmout všechny sportovní fanoušky," dodává Ižarik.