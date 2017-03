Medailí z paralympiád ubývá, schizma ve sportu handicapovaných ale trvá dál. A šampioni protestují

před 1 hodinou

Čtyřnásobný paralympijský vítěz Martin Kovář měl být uveden do Síně slávy za své výkony a za reprezentaci České republiky. Na slavnostní vyhlášení se však nedostavil, stejně jako vedení Českého svazu tělesně postižených sportovců. Důvodem je nesouhlas s jednáním Českého paralympijského výboru, který stále nevyřešil schizma, jež v hnutí českých handicapovaných sportovců trvá už od roku 2004.

Praha - Na slavnostním vyhlášení handicapovaného sportovce roku bylo rušno. A to nejen kolem paralympijského šampiona Arnošta Petráčka, který nejvyšší ocenění podle očekávání získal.

Možná ještě větší haló totiž bylo kolem Martina Kováře. A to i přes to, že čtyřnásobný paralympijský šampion na slavnostní vyhlášení nedorazil. Tedy vlastně právě proto.

Místo Kováře, který měl být uveden do Síně slávy českého paralympijského sportu, přišel od bývalého plavce vysvětlující dopis, ve kterém se česká paralympijská legenda proti Českému paralympijskému výboru (ČPV) ostře vymezila.

"Dovolte mi sdělit, že tuto poctu nepřijímám. Současná situace ve sportu handicapovaných, nerovnost podmínek pro všechny handicapované lidi, kteří hledají cestu ke sportu a kteří by mne mohli následovat, mi to neumožní," uvedl Kovář v dopise.

Jeho kritika, kterou neveřejně opakují i další paralympionici, se týká především dlouholetého rozpolcení celého hnutí, které má za následek nedostatečné financování sportu handicapovaných a v důsledku postupný úpadek výkonnostního sportu tělesně postižených.

Posledně jmenovaný trend lze ilustrovat na počtu získaných medailí na paralympijských hrách, kde jsou čeští reprezentanti stále méně úspěšní. Ještě ze Sydney (2000) přivezli čeští sportovci 43 medailí, od té doby jejich počet vytrvale klesá. V loňském roce na paralympijských hrách v Riu vybojovali už jen sedm cenných kovů.

Schizma se táhne už od roku 2004

Kořeny schizmatu, které hnutí rozdělilo vedví, je potřeba hledat už v roce 2004. Tehdejší předseda Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) Jan Nevrkla oznámil na výkonném grémiu Českého paralympijského výboru, že jeho svaz vystupuje z ČPV, kvůli neprůhlednému financování.

Následovaly soudní spory iniciované ze strany ČSTPS, zda byl právní úkon Jana Nevrkly platný, či nikoliv. O šest let později městský soud určil, že Český svaz tělesně postižených sportovců je členem Českého paralympijského výboru.

Kdo je Martin Kovář? Martin Kovář poprvé reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy v roce 1995, kde se dostal až do finále znakařské padesátky. O rok později odjel do Atlanty na své první paralympijské hry, kde sice ještě medaili nezískal, ale znovu postoupil až do finále. Na další hrách v Sydney už bral zlato na 50m znak a bronz na 100m volný způsob. Plaveckou legendou se stal v Aténách, kde dokázal vybojovat tři zlaté paralympijské medaile. Dvakrát získal cenu pro Nejlepšího handicapovaného sportovce a tento rok měl vstoupit do Síně slávy Českého paralympijského výboru. Tam ale jméno Martina Kováře zatím nebude. Český reprezentant odmítl přijít na slavnostní vyhlášení a své kroky vysvětlil v otevřeném dopise.

Jenže mezitím vznikla nová organizace sdružující sportovce s tělesným postižením pod Českým paralympijským výborem - Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS).

Svazy se měly sloučit, ale to se nestalo. Na tento spor mohli doplatit sportovci, kterým hrozilo, že na paralympijských hrách startovat nebudou. Mezinárodní paralympijský výbor před paralympiádou v Londýně zaslal tzv. Memorandum porozumění, aby se všechny tři zúčastněné strany mezi sebou dohodly, ale ani tento krok se nekonal.

Do konce roku 2012 měla být vytvořena jednotná organizace, následně dostal Český paralympijský výbor čas do konce roku 2013, ale rok navíc také nestačil. Rozkol v řadách Českého paralympijského výboru mezi dvěma svazy, které reprezentují zájmy tělesně handicapovaných sportovců, trvá i nadále.

Alibismus a pasivita brzdí rozvoj sportu

Kritika Kováře, který je jedním z nejúspěšnějších českých paralympioniků, míří právě na toto schizma, které podle něj ohrožuje hnutí jako celek.

"Nesloučení organizací, které zastupují tělesně handicapované sportovce, alibismus a pasivita Českého paralympijského výboru v této věci, ale zejména nespokojenost obyčejných sportovců, se kterými mluvím a kteří právě kvůli nesloučení a rozmělňování financí mezi dvě organizace nemají vytvořeny podmínky pro svoji mnohdy jedinou možnou aktivitu - to jsou důvody, pro které uvedení do Síně slávy v tuto chvíli odmítám, a to až do doby, kdy se tyto překážky s dopadem do života konkrétních lidí neodstraní," naspal v otevřeném dopise čtyřnásobný paralympijský vítěz.

Martin Kovář přitom nebyl sám, kdo se na slavnostní vyhlášení nedostavil. Ne protest proti dlouholetému rozkolu nepřišlo ani vedení Českého svazu tělesně postižených sportovců, pod který Kovář spadá.

"Vzhledem k dlouholetému nedodržování stanov Českého paralympijského výboru a nerespektování závazků, které ČPV dal, vám oznamujeme, že Český svaz tělesně postižených sportovců nevyužije nabídnuté vstupenky a nezúčastní se vyhlášení Nejlepších handicapovaných sportovců roku 2016," napsala v otevřeném dopise před vyhlášením Radka Kučírková, předsedkyně ČSTPS.

Výbor má jen malé páky, tvrdí předsedkyně

Na výtky za strany sportovců i svazu reagovala výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová. Podle staronové předsedkyně leží problém na straně svazů, nikoliv ČPV.

"Bohužel, ať jeden nebo druhý svaz tělesně postižených sportovců (vedle ČSTPS ještě zmíněná ČATHS, pozn. red.) se snaží zavádět řeč jinam a snaží se podávat takové informace, které pak vypadají, že na vině je Český paralympijský výbor. A tomu tak opravdu není," dodala k celé věci po vyhlášení.

"Málo lidí ví nebo vnímá, že Český paralympijský výbor má jenom takovou páku, že může domlouvat, přemlouvat, vést rozhovory a nic víc. Protože všechny svazy s handicapovanými sportovci jsou samostatnými právními subjekty. A ze zákona Český paralympijský výbor nemůže do jejich organizace vstupovat. Těch hodin, které Český paralympijský výbor a Mezinárodní paralympijský výbor věnoval problematice sloučení, to byly opravdu stovky hodin," tvrdí předsedkyně paralympijského výboru.

