Češi pronikají do paradrezury. Vištalová byla na Světových jezdeckých hrách čtrnáctá

před 4 hodinami

Světové jezdecké hry v americkém Tryonu byly pro paradrezuristku Anastasju Vištalovou velkou zkušeností. Svou soutěžní jízdu, která jí přinesla 14. místo, hodnotí kladně, zdůrazňuje hlavně dobrý pocit z předvedení a souhry s koněm, který si ze soutěže odnáší.

Tryon, USA - Na osmém ročníku Světových jezdeckých her se v osmi disciplínách utkali nejlepší jezdci z celého světa. Své zástupce měla i Česká republika, a to v paradrezuře, voltiži, vozatajství a skocích.

Anastasja Vištalová s klisnou Dominique odstartovaly ve skupině I., což byla premiéra pro jezdkyni i její čtyřnohou parťačku. Svou disciplínu Vištalová odjela ve druhém týdnu závodů a pochvalovala si dobrý pocit, který měla z Dominique během celé jízdy:

"Snažila se mi naslouchat a přesně plnila to, oč jsem ji v danou chvíli požádala. Byla zkrátka uvolněná a koncentrovaná. Jen škoda smolné chybičky, která přišla na začátku úlohy."

Pro Dominique byly totiž hry první větší a rušnou akcí, na které se představila, navíc byla podle slov své jezdkyně trochu rozrušená ze závodního obdélníku a příliš nadšená, kvůli čemuž se do všeho vrhala, až ji Vištalová měla problém zastavit. Poté už ale vše šlo tak, jak mělo.

Jízda Vištalové byla ohodnocena na 66.357%, což ji umístilo na 14. místo. "Já upřímně řečeno čekala lepší procentuální výsledek. Rozhodčí se v případě mé jízdy místy lišili opravdu o hodně," řekla paradrezuristka o svém umístění. "Velice mě mrzí, že i po úspěšné účasti na paralympijských hrách v Riu jsme stále v jezdeckých kruzích bráni coby rozvojová země a takto se na nás stále nahlíží," dodává.

Na hrách měla česká paradrezura možnost ukázat světu, že Česká republika existuje a že je připravena se prezentovat na vrcholové úrovni. S tím souhlasí také Renata Habásková z České jezdecké federace.

"Účast na WEG 2018 byla další obrovská zkušenost na naší společné cestě v prosazení české paradrezury ve světě." Vištalová ještě doplňuje, že paradrezura, stejně jako drezura nebo třeba krasobruslení, je hodně subjektivní sport a je tudíž třeba dostat se do povědomí rozhodčích. "Myslím, že právě to byl účel letošních Světových jezdeckých her."

Ve Vištalové kategorii na 1. místě skončila Italka Sara Morgantiová. Nejvíce medailí získalo Německo, další v pořadí jsou Nizozemci a Velká Británie. Z české výpravy se nejlépe umístilo družstvo voltiže, které získalo 7. příčku.