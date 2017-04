Paralympijský vítěz Arnošt Petráček zvítězil ve dvou disciplínách karlovarského Pohárku

před 1 hodinou

Po skvostné sezoně, kterou česká paralympijská plavecká výprava v čele s Arnoštem Petráčkem završila vítězstvím v Riu, se paralympijské hvězdy vracejí do domácích bazénů. Tradičně prvním závodem, který otevírá sérii tří závodů, které tvoří Český pohár, je Pohárek, který pořádá SK Kontakt Karlovy Vary. Pohárek se letos konal již po patnácté, a přestože jeho organizační centrum leží v Karlových Varech, závodní dráhu mu propůjčuje bazén v Sokolově.

Podle očekávání kraloval v bazénu Arnošt Petráček (PlČB), který zvítězil jak ve své zlaté disciplíně - znaku na 50m, tak v motýlku, a vyhrál tedy dvojboj Pohárku. Ve volném způsobu zabodoval Jonáš Kešnar (PK JH), prsa ovládl Tomáš Hlavinka (SK KP).

V ženské soutěži spolu svedly souboj paralympijská finalistka a svěřenkyně domácího SK KONTAKT KARLOVY VARY Vendula Dušková a její kolegyně z pražské větve SK KP Anežka Floriánková, která měla nakonec lehce navrch. Floriánková zvítězila ve znaku i v motýlku, Dušková si pro sebe uzurpovala prsa na 50 metrů, přesto se v ostatních disciplínách vždy držela na předních příčkách, stejně jako Floriánková. Do bojů o přední příčky zasáhla také slovenská reprezentantka Tatiana Blattnerová (SVK - PK DO), která nakonec zvítězila v disciplíně volný způsob na 50 metrů.

Závodilo přes 100 handicapovaných sportovců

Letos se organizátoři rozhodli zkrátit závody na sprinterských padesát metrů. "Letos se plavaly krátké sprinterské tratě, což umožňuje i plavcům s těžším handicapem si zaplavat. Jsme startovní sprinterské závody," vysvětluje jeden z organizátorů Tomáš Černý a dodává, s jakým posláním závody především přichází: "Karlovarský Pohárek je ojedinělou akcí u nás v regionu, kde se sejdou lidé z celé ČR s různým postižením. Závod je otevřen všem věkovým kategoriím, umožňuje i více postiženým plavcům si zaplavat v opravdových závodních podmínkách."

Letos se do Karlových Varů a následně do Sokolova sjelo 114 domácích a 10 zahraničních sportovců, kteří si mohli vyzkoušet atmosféru velkého plaveckého závodu s účastí paralympioniků.

"V Pohárku nejde ani tak o medaile, jako spíše o osobní zlepšení a výkonnostní posun. Plavání je také pro některé hlavním zdrojem rehabilitace. Pravidelná docházka do plaveckého bazénu zvětšuje sebevědomí a zlepšuje motoriku," říká Tomáš Černý.

Startovním závodem byl Pohárek již před patnácti lety také pro Arnošta Petráčka, který si právě odsud odvezl první medaili. Samozřejmě zde začínala i místní plavecká hvězda Vendula Dušková, na jejíž začátky vzpomíná právě její trenér a jeden z organizátorů Tomáš Černý: "Pamatuju si, když jí bylo pět let a začínala, nechtěla skoro vůbec do vody, brečela a po těch letech se dostala na vrchol a teď se připravuje na mistrovství světa do Mexika."

Výsledky finálových disciplín na Pohárku 2017: Prsa na 50 metrů - ženy: 1. Dušková Vendula, SB7, SK KV, 590 bodů, 2. Blattnerová Tatiana, SB11, SVK-PK DO, 427 bodů, 3. Chudá Katarína, SB13, SVK-PK DO, 419 bodů, 4. Floriánková Anežka, SB8, SK KP, 405 bodů, 5. Koupilová Agáta, SB6, SK KP, 395 bodů, 6. Míčková Dominika, SB4, SK KB, 357 bodů. Motýlek na 50 metrů - muži: Petráček Arnošt, S4, PlČB, 768 bodů.

Kešnar Jonáš, S9, PK JH, 469 bodů.

Strašík Tadeáš, S10, SK KP, 459 bodů.

Man Milan, S10, SK KV, 290 bodů.

Krňávek Jiří, S9, SK KP, 216 bodů.

Nestával Ivan, S5, K ČB, 197 bodů. Motýlek na 50 metrů - ženy: 1. Floriánková Anežka, S8, SK KP, 384 bodů, 2. Horálková Hana, S7, SK KP, 335 bodů, 3. Flekačová Petra, S8, SK KV, 287 bodů, 4. Chudá Katarína, S13, SVK-PK DO, 283 bodů, 5. Dušková Vendula, S8, SK KV, 261 bodů, 6. Linhartová Eva, S9, SK Kapři, 192 bodů. Volný způsob na 50 metrů - muži: 1. Kešnar Jonáš, S9, PK JH, 469 bodů, 2. Strašík Tadeáš, S10, SK KP, 455 bodů, 3. Scharf Tomáš, S7, SK KP, 421 bodů, 4. Man Milan, S10, SK KV, 396 bodů, 5. Andrýsek Petr, S6, SK KP, 295 bodů, 6. Jakub Voráček, S8, SK KV, 264 bodů. Volný způsob na 50 metrů - ženy: 1. Blattnerová Tatiana, S11, SVK-PK DO, 549 bodů, 2. Floriánková Anežka, S8, SK KP, 428 bodů, 3. Horálková Hana, S7, SK KP, 423 bodů, 4. Koupilová Agáta, S7, SK KP, 413 bodů, 5. Chudá Katarína, S13, SVK-PK DO, 411 bodů, 6. Dušková Vendula, S8, SK KV, 370 bodů.

Pohárek nabízí také nesoutěžní vložený závod právě pro začínající plavce, či těžce postižené sportovce. Byl také prvním závodem pro mladé plavce - tomu úplně nejmladšímu, Eduardu Prokopovi, je teprve sedm let. Stejně tak vítá závodníky na druhé straně spektra - nejstarší plavkyně Helena Sokolová, ročník 1959, se účastnila zmíněného vloženého závodu. Tací, jako právě Helena, většinou potřebují ve vodě asistenta.

"Helena Sokolová je bojovnice a jde do toho s vervou a snaží se to odplavat sama, což se jí letos téměř povedlo," dodává Tomáš Černý.

Na otázku, kdo ho ze začínajících sportovců na letošním ročníku svými výkony nejvíce ohromil, zmiňuje Černý plavkyni Lucii Kudrnovou z SK KV: "Lucie Kudrnová, amputářka, předvedla parádní výkony ve všech disciplínách. Donedávna ještě neuměla ani kraul ani znak. A plavecký způsob prsa byl neučesaný. Letos zaplavala solidní výkony jak v kraulu, tak v prsařských závodech."

Dalším nadějným začínajícím mladým plavcem je podle Černého Matěj Staša (SK KV): "Loni ho diskvalifikovali za dohmat ve znaku, a letos už plaval bezchybně v hlavním závodu."

Pohárek tak v jednom závodním dni opět spojil výkony na paralympijské úrovni s jejich možnou předzvěstí v podobě nejmladších začínajících plavců.

autor: Kristýna Šperková | před 1 hodinou