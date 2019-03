Medailová žeň. Paraatleti na Grand Prix v Dubaji zazářili. Získali osm cenných kovů

před 2 hodinami

Českým paraatletům skončila tří týdenní šňůra ve Spojených arabských emirátech. Poslední zastávkou byly závody série Grand Prix v Dubaji. Oproti akcím v Sharjahu tady byla mnohem větší konkurence. Reprezentanti ale i přesto dokázali vybojovat osm cenných kovů. Nejvíce se dařilo běžkyni Tereze Jakschové, která získala jak v běhu na sto, tak na dvě stě metrů zlatou medaili. „S prvními místy jsem spokojená. Jela jsem na Grand Prix s tímto cílem,“ hodnotí své výkony Jakschová.

Medaili na trati 200 metrů získala Jakschová hned první den akce. Do cíle doběhla v čase 27, 03 a druhou závodnici v pořadí porazila téměř o sekundu. Z prvního místa se radovala i o den později na stovce. Tu zaběhla za 13,34 sekundy.

"Co se týče výkonů, vždycky je prostor pro zlepšení. Čekala jsem časy na obou tratích o trochu lepší," lituje Tereza Jakschová.

"Nicméně v České republice vrcholí halová sezona a toto byl můj první výběh venku, a to je velký pocitový rozdíl. Z času na 100 metrů jsem byla nejprve spíše zklamaná, ale přeci jen to byla první stovka v tomto roce, a i přes nepříznivý silný protivítr, to nakonec byl stabilní výkon, od kterého se mohu odrazit," dodává.

Na Grand Prix se mladá závodnice připravovala během halové sezony v České republice. "Halové tratě 200 metrů, 60 metrů a jejich styl běhu se trochu liší od tratí venku. A tak výsledky byly spíše milým překvapením jak pro mě, tak i trenéra Jana Kotrouše," říká Jakschová.

Další paraatletkou, která si z Dubaje odveze dvě medaile je Eva Datinská. Ta získala zlato v hodu diskem a stříbro ve vrhu koulí. "V závodě ve vrhu koulí se mi podařilo překonat jedenácti metrovou hranici, za což jsem byla ráda. Je to pro mě dobrý začátek sezony," hodnotí svůj výkon Datinská.

Kouli poslala do vzdálenosti 11,06 metrů. "V disku se mi v Dubaji nedařilo. Nemohla jsem se trefit do výseče a s výkonem tedy nejsem vůbec spokojená," doplňuje Datinská. I přesto její výkon 26, 42 metrů stačil na zlatou medaili.

Atletické závody UAE 2019 10.-28.2.2019 atleti: František Serbus, Anna Muziková, Kateřina Nováková (start pouze na GP Dubaj), Artur Kisela trenéři a asistenti: Pavel Martínek, Klára Jelínková Již po čtvrté se atletická reprezentace ČR zúčastnila prvních atletických závodů v sezoně ve Spojených Arabských Emirátech. Letos ke dvěma tradičním závodům Grand Prix IPC v Dubaji a Otevřeného mistrovství Emirátů v Sharjahu, přidalo i juniorské Mistrovství světa IWAS GAMES, které se každoročně koná na jiném místě světa. Mezi reprezentanty byla i čtveřice atletů, členů SC JÚ Praha, František Serbus, Anna Muziková, nováček Artur Kisela a Kateřina Nováková, která přiletěla později a startovala pouze na GP v Dubaji. A.Kisela mohl startovat pouze na IWAS Games a Open International championship v Sharjahu, z důvodu nevyřízeného českého občanství, nemá ještě platnou mezinárodní licenci a tak se závodu serie GP nemohl aktivně zúčastnit. 8th IWAS World Games 2019 Sharjah, UAE 10. – 17. 2. 2019 Hned úvodní disciplínou byla vypsána kuželka kat.F32 a 51, ale až když byli všichni atleti v call room (svolavatelna, kde se musí prezentovat atleti před každým startem), technický delegát závod v hodu kuželkou zrušil, kvůli špatně zavěšené síti ve vrhačském sektoru. Z bezpečnostních důvodů se hod kuželkou posunul na druhý den závodu, kdy jediným „problémem“ byl souběh kuželky mužů a na druhé straně stadionu kuželka žen a tak se naši atleti nemohli navzájem povzbuzovat a fandit. Nicméně Fandovi, ani Aničce Muzikové to asi nevadilo, protože si dohodili kuželkou pro bronzové medaile. Nováček Artur Kisela nezvládl psychicky svůj první mezinárodní start a kvůli nervozitě svoji kuželku poslal na pouhých 14,57m, což bylo velmi slabé. Ale další den, v disku, si zlepšil osobní rekord a výkonem 8,45 obsadil 7.místo!!! Fanda hodil diskem výborných 15,98m, ale ve sloučené skupině s kategorií F33, tento výkon stačil pouze na 4.místo. Ve stejný den startovala i Anna Muziková v disku a s výkonem 6,79 obsadila 7.příčku. 9th International Open Athletics Meeting 2019 Sharjah , 18. -20. 2. 2019 Jen jeden den závodního volna musel atletům i organizátorům stačit na odpočinek a na stejném stadionu začaly další významné závody, na kterých startovala většina atletů, kteří závodili i na IWAS World games a postupně přijížděli i další atleti. První medaili získal Fanda Serbus, tentokrát stříbrnou v hodu kuželkou, kterou poslal na značku 27,43cm, Artur Kisela se přiblížil ke svému maximu a hodem dlouhým 17,08m si zajistil krásné 6.místo!! Hned další den Fanda i Artur startovali v disku, kde opět byli sloučeni s kategorií F33, ale Fanda zabojoval a hodem dlouhým 15,36m si zajistil bronz a Artur hodem dlouhým 8,21m skončil sedmý. Anička „Písnička“ Muziková hodila kuželkou na značku 15,49m, což nebyl zrovna povedený výkon, když v tréninku dokázala již překonat 18m!!, ale soupeřkám také vítr moc nepřál a tak z toho bylo senzační stříbro!! V disku poprvé Aniččin disk překonal hranici 8m a za výkon 8,07 jí na slavnostním ceremoniálu pověsili na krk bronzovou medaili!! 11th Fazza International IPC Athletics Grand Prix Dubaj, UAE 24. – 27. 2.2019 Posledním závodním představením ve Spojených Arabských Emirátech byl závod světového poháru v Dubaji. Vzhledem k tomu, že se jednalo o „generálku“ na listopadové mistrovství světa, které se bude konat na stejném stadionu v termínu 7.-15.11.2019 , tak se sešla opravdu světová konkurence!!! Bohužel F.Serbus i A.Muziková neměli vypsaný v kategorii F32 jejich oblíbený disk, tak mohli startovat pouze v hodu kuželkou. Hned první závodní den startovala v hodu diskem Kateřina Nováková, která měla jen 2dny na aklimatizaci po příletu, ale je zkušenou závodnicí, tak ji tato doba stačila a disk poslala po dlouhé době opět na 17,00m, což je její dlouhodobé maximum, ale nejlepší světové soupeřky hází mnohem dál, tak její výkon stačil pouze na 7.příčku… Druhý závodní den startoval František Serbus v kategorii F32 v hodu kuželkou a skvělým výkonem 30,52m obsadil 3.místo. Bohužel jeho oblíbený disk nebyl na závodech v kategorii F32 vypsaný a tak Fandovi musela stačit pouze jedna medaile😊 3.den závodu byl na programu hod oštěpem ženy kategorie F55 + 56, ve které startuje naše Kateřina Nováková. Slušným výkonem 12,03m obsadila 6.místo. 4.a poslední den závodu startovala Anna Muziková v hodu kuželkou v kategorii F32. Celý tým se těšil na její vystoupení, protože v tréninku dokázala překonat 18m hranici. Nicméně nervozita v závodě Aničce „svázala“ ruce a první 3 pokusy byly spíše infarktové….naštěstí ve čtvrtém pokusu kuželka dolétla jen 1 cm pod 17m a výkonem 16,99m si zajistila bronzovou medaili!!! Závěrečné hodnocení: Z pozice trenéra hodnotím výkony našich atletů velmi kladně, resp. na výbornou. Fanda Serbus i Anna Muziková předvedli výkony za hranicí svého osobního maxima (v disku i kuželce posunuli své osobní rekordy) a potvrdili splněné limity pro Mistrovství světa i na Paralympijské hry 2020. U Kateřiny Novákové je velmi znát absence v pravidelném tréninku z důvodu školních povinností a rychlík výkonů, nejlepších světových soupeřek ve své kategorii F55, jí bohužel ujíždí. Nicméně její výkony prakticky bez tréninku byly výtečné. Artur Kisela – benjamínek naší výpravy, bohužel nemohl startovat na GP v Dubaji, ale na obou závodech v Sharjahu ukázal, že za čas s ním musí světová špička počítat!! Zisk celkem 8 medailí je určitě výborný a pro SC JÚ Praha je to krásná vizitka poctivé a dlouhodobé přípravy. Náklady na tyto tři světové atletické mítinky byly značně vysoké a plnou výši musel zajistit a uhradit SC JÚ Praha!! Děkujeme všem partnerům, trenérům i asistentům, kteří se na úspěchu našich atletů podílejí. Bez jejich pomoci bychom takového úspěchu nedosáhli. Zveřejnil(a) SC JÚ PRAHA dne NaN. undefined NaN

V Dubaji se dařilo také Františku Serburovi, který v hodu kuželkou překonal hranici třiceti metrů a vybojoval tak bronzovou medaili.

"Závod byl celkem náročný, protože přímo na nás pálilo sluníčko a pořadatelé nezajistili stánky, kde by byl stín. Navíc se začátek závodu zpozdil o půl hodiny," zmiňuje Serbus komplikace, které ho potkaly. Na Grand Prix byla také větší konkurence. "Sešla se zřejmě kompletní světová špička, což dokazuje i ten fakt, že můj výkon 30,52 metrů stačil "pouze" na bronz," vysvětluje.

Serbus se na vrcholovou úroveň vrací po zdravotní pauze. "Návrat byl krásný, ale i náročný. Každý závod měl své mouchy, ale všude vládlo fair play," uvádí.

Celkem atleti v Dubaji získali osm medailí. Bronz v hodu kuželkou vybojovala Anna Muziková. Z druhého místa v hodu oštěpem se radoval Petr Vrátil a sbírku doplňuje třetí místo Martina Dvořáka ve vrhu koulí. Česká výprava se v Emirátech zúčastnila tří podniků, a to Světových her IWAS v Sharjahu, Mezinárodního atletického mítingu v Sharjahu a Grand Prix v Dubaji. Celkem si odvezli 54 cenných kovů.