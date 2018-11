To je drama. Vyrovnaná para hokejová liga baví, kdo získá posily pro play off?

před 6 hodinami

Základní část České para hokejové ligy se překlopila do své druhé poloviny, ovšem situace na předních pozicích je stále zamotaná, jelikož se do boje o vítěze základní části stále mohou reálně zapojit až čtyři týmy. Také situace na konci tabulky je zatím nejasná, zejména z důvodu různého počtu odehraných zápasů jednotlivých družstev. Jaké cíle si týmy stanovily a jak jsou s dosavadním průběhem spokojeni, či nespokojeni zástupci mužstev, která v posledních kolech otřásla tabulkou?

Papírové předpoklady, nabitá soupiska nebo kvalitní letní příprava - nic z toho nezaručuje týmům v para hokejové lize dobré postavení v tabulce. S nepovedeným vstupem do sezony se potýká několik celků, mezi nimi i Karlovy Vary.

S výsledky panuje v klubu nespokojenost, což potvrzuje jeho předseda Jan Berger. "S prozatímním průběhem samozřejmě spokojeni nejsme, před začátkem sezony jsme měli jiné cíle. Ale bohužel se teď nacházíme u dna tabulky," krčí rameny první muž karlovarského celku.

S nečekaně nepovedenou první polovinou soutěže se logicky změnily i počáteční cíle Sharks. "Plány jsme bohužel museli přehodnotit, musíme se pokusit všechny zbývající zápasy vyhrát a doufat, že někdo ze soupeřů body ztratí," uznává Berger.

Přesto ale předseda klubu neztrácí naději a dodal, že k posilování kádru rozhodně nedojde. "Máme v týmu spoustu nových mladých kluků, kterým chceme dát prostor, aby byli v budoucnu schopni převzít opratě po starších hráčích," vysvětluje karlovarský šéf.

Zato na Spartě mohou být s průběhem ligy relativně spokojeni. "Naším původním cílem bylo se dostat do play off, což máme ve svých rukou," pochvaluje si Jan Zapletal.

Hrající trenér a kapitán týmu Jiří Krupička zároveň vyjádřil spokojenost s výkony gólmana Sparty Michala Vápenky: "Velmi mě těší jeho stabilní forma, o kterou se dost opíráme," libuje si.

I přes úspěšnou první polovinu soutěže zůstávají ve Spartě pokorní. "Úspěchem bude postup do play off, a poté bychom byli samozřejmě rádi za medaili," shodují se Zapletal s Krupičkou.

Vzhledem ke koncepci Sparty se posily ze zahraničí rozhodně očekávat nedají. "Ještě se uvidí, jestli se vůbec o nějakém posílení bude jednat, zatím jsme teprve v půlce sezony," říká Zapletal.

V Pardubicích si na dění v soutěži také nemohou stěžovat. "Po polovině základní částí jsme druzí, takže samozřejmě jistá spokojenost tu je," souhlasí předseda Mustangů Pavel Kubeš, zároveň však upozorňuje na nestabilitu výkonů. "Určitě mě mrzí ty naše výkyvy, kdy dokážeme ztratit i vyhraný zápas," apeluje na větší koncentraci.

Pardubický šéf přiznává, že s aktuálním postavením v tabulce před sezonou ani nepočítal. "Když jsme viděli, jakými kádry disponují například Zlín nebo Studénka, tak jsme si dali za cíl hrát o medaili. S tím, že záleží, na koho narazíme v play off," prozrazuje.

Otázka posílení družstva závisí hlavně na tom, jaké týmy do vyřazovacích bojů postoupí. "Je možné, že nás nějaký hráč do konce ledna posílí," říká Kubeš a doplňuje: "Pokud bychom s někým začali jednat, tak to bude určitě hráč z Česka."

Maximální spokojeností může oplývat mistrovský Zlín, který ve stylu posledních sezon opět vévodí tabulce. I přes úspěchy z minulých let se ovšem v klubu případné celkové vítězství letos nebere jako samozřejmost.

"Popravdě, nečekal jsem, že po osmi kolech povedeme soutěž, takže zatím panuje spokojenost," konstatuje vedoucí zlínského mužstva Petr Julina a kvituje vyšší atraktivitu soutěže. "Líbí se mi, že je tento ročník velmi vyrovnaný a že o play off bojuje prakticky šest týmů."

Tak jako ve Spartě zůstávají i ve Zlíně realisty. "Úspěchem bude postup do play off, pokud se nám to podaří, tak budeme pomýšlet na mety nejvyšší," říká vedoucí mužstva a ani on nevylučuje potenciální posílení stávajícího kádru. "Záleží zejména na zdravotním stavu našich hráčů, pokud by k něčemu došlo, jednalo by se o jednoho nebo dva hráče z české ligy," upřesňuje.

Týmy své síly znovu poměří během druhého prosincového víkendu.