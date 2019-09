Paraflorbalová liga je v plném proudu. Štíři coby obhájci jsou třetí, vede SKV Praha

Roman Vosecký

První kolo nové sezony florbalové ligy vozíčkářů se neslo v duchu vyrovnaných výsledků.

Nejlépe se vyvedlo týmu SKV Praha ComAp Team. S osmi body aktuálně vede tabulku s jednobodovým náskokem na Tatran Střešovice. Na záda vedoucí dvojici dýchá mistr z Českých Budějovic a se stejným počtem bodů i Wheel Wolf Sosnowiec.

Jednou z hlavních změn, které se v lize přes léto udály, je právě účinkování polského týmu Wheel Wolf Sosnowiec. Ten se do ligy vrátil po roční pauze. "Sosnowiec měl personální problémy. Bohužel to mají z Polska daleko a z rodinných, pracovních a částečně i finančních důvodů to museli loni odhlásit," vysvětluje trenér SKV Praha ComAp Team Vladimír Mařík.

Letos se ovšem do soutěže Poláci vrátili a nebudou jenom do počtu. "Na první kolo přijeli s trošku ořezaným kádrem. Pokud ale začnou hrát v sestavě, ve které nastupovali v minulých letech, mohou být černým koněm soutěže," tipuje Mařík.

Překvapením naopak nejsou výsledky týmu SKV Praha, který se každoročně uchází o nejvyšší pozice. Suverénně porazil Plzeň i Sosnowiec, navíc po nájezdech udolal taky Tatran Střešovice. To vše i díky dvěma novým letním posilám.

"Po třech letech se nám vrací Štěpán Karásek a zároveň se nám povedlo do branky přivést Jiřího Němce z Českých Budějovic," pochvaluje si Mařík. "Výsledky jsou potěšující, zatím jedeme podle plánu, možná i trochu nad," doplňuje.

O první místo budou podle Maříka bojovat známé těžké váhy paraflorbalu - Tatran, Štíři a ComAp. "Základní část bude vyrovnaná, chleba se bude lámat až v play off, kde to jeden z tohoto tria vyhraje," odhaduje kouč.

Spokojenost převládá i ve Střešovicích. Tým si z prvního kola odvezl sedm bodů a drží se čela tabulky. "Podařilo se nám porazit Štíry, dokonce v základní hrací době, což se několik let nikomu nepovedlo," upozorňuje trenér Tatranu Tomáš Pek.

Následovalo jasné vítězství nad Plzní a předtím ještě těsná porážka s SKV Praha ComAp. "Bylo to klasické vyrovnané derby, tentokrát se nám nepodařilo udržet vedení 1:0 a prohráli jsme na nájezdy. Nicméně s výkonem jsem byl spokojen," chválí Pek své svěřence.

"Speciální pochvalu si zaslouží Zuzka Přibilová. Každým rokem se zlepšuje v herních činnostech. Díky její hbitosti a přehledu o hře dokáže konkurovat i chlapům a teď dokonce dvěma góly rozhodla zápas se Štíry," vyzdvihuje Pek.

I přes vítězství však Pek stále jako hlavního kandidáta na titul vidí České Budějovice. "Mají obrovskou hráčskou kvalitu, překvapit by možná mohl ComAp. Získali reprezentanta Jirku Němce, takže by mohli být černým koněm," zamýšlí se.

I přes prohru s Tatranem odjížděli s dobrým pocitem rovněž České Budějovice. Na výkonech hegemona posledních ročníků české ligy viděl hrající vedoucí družstva Sýkora hlavně pozitiva. "Myslím, že naše zápasy s Tatranem i Sosnowiecem musely být divácky atraktivní, hrálo se nahoru - dolů, celkově se mi výkon líbil," hodnotí Zbyněk Sýkora.

Aktuální tabulka florbalové ligy vozíčkářů po prvním kole Tým Počet zápasů Body 1. SKV Praha ComAp Team 3 8 2. Tatran Střešovice 3 7 3. FBC Štíři České Budějovice 3 6 4. Wheel Wolf Sosnowiec 4 6 5. Vikings Most 3 3 6. FBC ABAK Ostrava 0 0 7. Bulldogs Brno 0 0 8. SKH METEOR Plzeň 4 0

Klub navzdory úspěchům z minulých let prošel během léta velkými změnami. "Máme nové trenérské duo. Změnili jsme strategii trénování a k tomu všemu odešel do ComApu Jirka Němec, kterého naštěstí skvěle nahradil Vašek Paclík, který nás častokrát podržel. Chceme na zápasy jezdit s co nejpočetnějším kádrem a všem dát prostor. Aby si i mladí zahráli co nejvíc," prozrazuje Sýkora novou strategii jihočeského klubu.

"Lídry jsou samozřejmě Adam Šimonek a David Tomáš, kteří dlouhodobě předvádí skvělé výkony. Kolem nich chceme stavět další mladé hráče," líčí Sýkora, podle kanadských bodů aktuálně nejlepší hráč týmu.

Druhé kolo paraflorbalové ligy se odehraje ve Vyškově o víkendu z 19. na 20. října.