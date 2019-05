Para cyklisté slaví úspěch na SP v Belgii. Antošová má dvě zlata, Jahoda je bronzový

před 27 minutami

Z italské Corridonii se Světový pohár v cyklistice handicapovaných přesunul tento víkend do belgického Ostende. A ve druhém kole poháru se českým reprezentantům dařilo. Hned na úvod získala Kateřina Antošová zlatou medaili v časovce a v sobotu na ní navázala i prvním místem v silničním závodě. V časovce se na stupně vítězů dostal i Patrik Jahoda, který skončil na třetím místě. Ivu Koblasovi bronz utekl o 12 vteřin a celkově obsadil pátou příčku.

První místo v časovce je pro Kateřinu Antošovou nejlepším výsledkem v kariéře. V kategorii H3 soutěžila na trati dlouhé 18 kilometrů a do cíle dorazila v čase 37 minut a 18 sekund. "Ačkoli jsem doma při pohledu na startovní listinu zajásala v domnění, že získat medailové umístění bude ´brnkačka´, nakonec se ukázalo, že mě čekaly dva nejdramatičtější závody, které jsem kdy absolvovala," přibližuje dvojnásobná medailistka Kateřina Antošová.

Podle Antošové jízdu v časovce znesnadňoval především silný vítr, v silničním závodě pak měla na kole defekt. "Na start nás jako obvykle vypustili pohromadě. Chytla jsem se nejsilnější skupiny, ve které nebyla žádná závodnice z mé kategorie a dvě kola to vypadalo, že nebude problém se s nimi udržet do cíle. Jenže pak přišla osudná zatáčka, ve které mi Andrea Eskau, mnohonásobná mistryně světa jak v handbicích, tak v biatlonu a v klasickém lyžování, najela na bezpečnostní hrazdu a přimáčkla ji k zadnímu kolu," popisuje Antošová nehodu.

To závodnici výrazně zpomalilo. Její manžel, který stál jen o pět set metrů dál u sebe neměl potřebné nářadí na opravu, a proto musela Antošová pokračovat v závodu s defektem. "Naštěstí mě za zatáčkou předjelo doprovodné vozidlo a jeho mechanici problém rychle vyřešili. Pak už mi jen zbývalo dojet skupinku s Karen Darke, která byla v časovce jen o 10 vteřin pomalejší a pro jistotu ji předjet a dojet svou původní skupinu," dodává. Do cíle pak ve své kategorii dorazila v čase 1:34:47 jako první a získala druhou zlatou medaili.

Mezi muži se o medailové umístění postaral Patrik Jahoda, který závodí v kategorii H1. V časovce zajel čas 49:56, který mu stačil na třetí místo. V úvodním kole Světového poháru v Itálii skončil Jahoda na stejné trati čtvrtý. "Časovky v Corridonii a v Ostende byly úplně odlišné. V Itálii dominoval prudký a tři kilometry dlouhý kopec, na který se stoupalo. V Belgii je úplná rovina, ale paradoxně kvůli velmi silnému větru byla časovka v Ostende těžší a nepříjemnější. Jelo se na dvě kola a bronz jsem získal až v tom druhém, kdy mi nedocházely síly tak rychle jako soupeřům. Kdyby byla časovka třeba o dva kilometry delší, možná bych měl stříbro," říká Jahoda.

V silničním závodě na 48 km skončil mladý handbiker těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě. "V první řadě musím říct, že to byl nádherný a těžký závod. Vím, že ostatní závodníci v mé kategorii jsou trochu silnější, dokáží vyvinout větší krátkodobou rychlost. Moje silná stránka je v delším a vysokém tempu, které ostatní nevydrží, takže jsem se snažil udělat závod pro ostatní co nejtěžší," vysvětluje Jahoda. Do dalších závodu chce Patrik Jahoda zapracovat na větší síle, aby si mohl více věřit do závěrečného sprintu.

V belgickém Ostende se dařilo i Ivu Koblasovi. Ten v konkurenci devětadvaceti cyklistů v kategorii C2 dokončil závod na pátém místě. Bronzová medaile mu utekla o pouhých 12 vteřin. V silniční závodě byl o jednu příčku horší. Na startu byl i Michal Stark, který obsadil konečné 23. místo v časovce a devatenáctý byl v nedělním silničním závodě. V kategorii H3 v Belgii startoval Tomáš Mošnička. Závodu se zúčastnilo celkem třiapadesát handbikerů a Mošnička skončil na dvanáctém místě. Navázal tím na skvělé desáté místo z Itálie.