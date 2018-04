Para atleti sbírali medaile na prestižním mítinku v Dubaji

před 28 minutami

Čeští para atleti mají za sebou závody v Emirátech. Na Grand Prix v Dubaji získali umístění na stupních vítězů, koulař Martin Dvořák zdolal osobní rekord.

Dubaj/Sharjah - První zastávka letošní para atletické Grand Prix zavedla české reprezentanty do Spojených arabských emirátů. Velký a prestižní seriál, který by se dal přirovnat k Diamantové lize, je pro para atlety vstupem do sezóny, která letos vyvrcholí mistrovstvím Evropy. V Dubaji, kde se za úspěch na rozdíl od většiny destinací para atletiky vyplácí prize money, se Češi ukázali v dobrém světle.

Dvě dobrá umístění získal Jaroslav Petrouš. Kouli nejprve poslal do vzdálenosti 10,69 metru, což mu zajistilo druhé místo v jeho třídě. V hodu diskem si poté 38,77 metry vysloužil ohodnocení 803 body, což pro něj znamenalo třetí příčku.

Spokojený může být i Martin Dvořák. Ve vrhu koulí nejlepším pokusem 7,90 metru získal třetí místo. A v disku skončil dokonce první, když hodil náčiní do vzdálenosti 21,79 metru. "Martinovi se opravdu dařilo a vylepšil si i osobní rekordy," říká jeden ze členů výpravy Petr Vrátil. On sám si připsal třetí místo v hodu oštěpem. Stačil mu k tomu výsledek 38,61 metru. "Dosáhl jsem toho hned při prvním pokusu ze šesti. Další pokusy už jsem nevyužil kvůli potížím s kolenem," pokračuje.

Ve své diskařské třídě obstál na výbornou i František Serbus. Svůj nejdelší hod zaznamenal při třetím pokusu - 15,42 metru. V hodu kuželkou se druhým místem prosadil Martin Zach. Lepší výsledek než 26,75 metrů měl jen Marián Kuřeja ze Slovenska.

"Skvělý začátek sezóny zažila i naše paralympijská medailistka Eva Datinská, která se blížila k osobním rekordům," říká Vrátil. Datinská skončila ve vrhu koulí s 904 body druhá. Třetí se poté umístila v disku hodem dlouhým 28,79 metru. Stejnou pozici získala i v hodu oštěpem. Další ženská reprezentantka, Eva Kacanu, si vrhem do vzdálenosti 5,25 metru vysloužila třetí místo v kouli. Úspěchy završila Rozálie Niké Mošovská, když hodila oštěpem 10,47 metru a ve své třídě brala druhé místo.

"Po závodech v Dubaji nás v Emirátech čekal ještě jeden, menší a méně prestižní závod - meeting v Sharjahu. Využíváme příležitosti a účastníme se ho, protože na Grand Prix prakticky navazuje a koná se nedaleko odtud," vysvětluje Vrátil. I zde se českým sportovcům dařilo, získali dokonce 12 medailí. Ještě předtím se však v den přejezdu zajeli někteří z reprezentantů podívat do pouště, projeli se po dunách a někteří i sedli na velblouda.

Příští závody čekají české atlety při dalších zastávkách Grand Prix, například v květnu v Itálii nebo v červnu v Tunisu. Na konci června se poté koná poslední závod Grand Prix v Berlíně. Zde si sportovci budou moci vyzkoušet stadion, na kterém zhruba o měsíc a půl později svedou boje o medaile na mistrovství Evropy. To bude jednoznačným vrcholem para atletické sezony.