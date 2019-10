Olympiáda i paralympiáda bude mít v Paříži v roce 2024 poprvé v historii stejné logo

Roman Vosecký

Pořadatelé olympijských her v Paříži oblékli logo olympiády do nového kabátu. Největší sportovní akce ve francouzské metropoli bude historicky první, která bude mít stejné logo pro handicapované i nehandicapované sportovce. "Chceme tím ukázat, že se věnujeme jak olympiádě, tak paralympiádě, se stejnou vášní, odhodláním a ambicemi,“ sdělili organizátoři pro France24.

Zlatá medaile, olympijský oheň, Marianne. To jsou prvky, ze kterých designéři vytvořili nové logo olympiády. Zatímco první dva prvky jsou typickými znaky každých olympijských her, Marianne je vyloženě francouzskou záležitostí symbolizující svobodu, národ a ctnosti občanů. "Tyto symboly odhalují tvář, která ztělesňuje naší ambici dostat lidi do centra her," dodali organizátoři pro France24.

Nové logo pojaté ve stylu Art deco nahradilo to původní, číslici 24 ve tvaru Eiffelovy věže, symbolizující rok konání olympiády a zároveň stoleté výročí od konání posledních olympijských her v Paříži roku 1924, které bylo prezentováno po celou dobu snažení hlavního města o získání hostitelství těchto olympijských her. V očích pořadatelů je nový kulatý emblém nazýván "novou fází", jelikož už neslouží pouze jako nabídka na pořadatelství, nýbrž jako promo pro Hry jako takové a potenciální sponzory.