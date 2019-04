Kanonýr, bafuňář i herec. Reprezentace se na MS opře o hvězdu Mustangů

před 1 hodinou

Neobyčejná produktivita, přesné přihrávky a čich na góly. Přesně tyto atributy nejvíce zdobí parahokejistu Pavla Kubeše, beka pardubických Mustangů a oporu národního týmu. I z pozice obránce se velmi rád dostává do zakončení, což potvrzuje i fakt, že se s bilancí 24 gólů a 13 asistencí stal vítězem kanadského bodování v letošním ročníku parahokejové ligy. Na nadcházejícím světovém šampionátu, který hostí od 27. dubna Kanada, by měl být jednou z hvězd českého týmu.

Jak jste se k para hokeji dostal?

Když jsem byl mladší, tak jsem měl nehodu, kdy jsem se vyboural na motorce. Odjakživa mě lákaly kolektivní sporty, a když jsem parahokej jednou viděl v televizi, tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším a už je to nějaký pátek, co tenhle sport dělám.

Čemu se kromě parahokeje ještě věnujete?

Snažím se zastávat roli otce, ale pak už se toho moc stíhat nedá."

Několikrát jste se objevil i na filmovém plátně…

Jojo, objevil. Když se naskytne nějaká nabídka komparzu, tak ji rád přijmu, ovšem v poslední době jsem musel pár nabídek odmítnout, protože to bohužel z časových důvodů nezvládám.

Vy v Pardubicích zastáváte nejen roli kapitána týmu, ale i předsedy, vnímáte to tak, že na vás celý klub stojí?

Co se bafuňářské stránky týče, tak začátky byly celkem těžké, ale teď jak máme podporu od města, kraje nebo zimního stadionu, tak je to o dost lepší. Dost jsem kluky zaúkoloval, každý dělá něco a funguje nám to velmi dobře.

Mistrovství světa je za dveřmi, změnil se vám kvůli přípravě reprezentace váš tréninkový plán?

Připravujeme se od pondělí do středy v Nymburce. Celkově máme během těch tří dnů pět tréninkových jednotek na ledě, plus posilovnu a bazén. Ve čtvrtek si dávám buďto plavání nebo regeneraci a v pátek a v neděli mám znovu posilovnu.

S kým z reprezentace si nejvíce herně a lidsky rozumíte?

Asi se všemi. Vepředu mi nejvíce vyhovuje Háblík (Zdeněk Hábl pozn. redakce), ale jinak s nikým v týmu nemám problém, já jsem takový přizpůsobivý typ.

Kde vidíte přednosti českého týmu?

Určitě v přípravě. Máme ji nyní takovou, jakou jsme ještě nikdy neměli, a navíc budeme mít domácí podmínky, takže doufáme, že nám pomůžou i fanoušci. Některé týmy jsou pro nás ale velká neznámá, nevíme jak je na tom Norsko, Korejci na sobě poslední dobou také pracují. Osobně jen doufám, že nás nezastihne nervozita z počtu tolik lidí, kteří nám budou fandit a podporovat nás v hledišti.

Jak se vám líbí přezdívka "super střelec národního týmu"?

Tak zní to hezky, nevím, jestli to je úplně pravdivé, myslím, že tu jsou lepší střelci než já.

Změnil jste se vy osobně v průběhu kariéry, co se herního stylu nebo přístupu k tréninkům týče?

Samozřejmě se snažím sledovat ostatní týmy, hlavně jak to hrají jejich obránci, chci se stále učit a zdokonalovat se. Změnili jsme trošku taktiku, víc se nám teď zapojují do útoku obránci, posloucháme trenéra na slovo, tak doufám, že nám to vyjde.