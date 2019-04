Nejednají s námi jako se sobě rovnými, tvrdí Pardubičtí. Rakouskou ligu možná opustí

před 5 hodinami

Během jednoho měsíce se musely české basketbalové týmy hrající rakouskou ligu vozíčkářů vypořádat hned s několika organizačními problémy. Nejprve bez konkrétního vysvětlení zrušili týmu SK Hobit Brno odvetný semifinálový zápas. Minulý týden zase trenér WBS Pardubic Jaroslav Menc zjistil necelých 24 hodin před prvním utkáním o třetí místo, že se utkání ruší a přesouvá. „I přesto, že se nám organizátoři následně několikrát omluvili, nyní zvažujeme, jestli rakouskou ligu hrát i příští rok,“ říká.

Pardubičtí měli 30. března nastoupit k prvnímu zápasu o bronz proti rakouskému celku Rebound Warriors. V pátek ve čtvrt na tři ale trenér Menc bez jakékoli dřívější komunikace zjistil, že se utkání přesouvá.

Organizátoři chtěli, aby se oba duely odehrály o týden později. První už v 9 hodin v Grazu. "Pro nás by to znamenalo vyjet buď ve dvě ráno nebo v pátek. To by si museli hráči vzít dovolenou," vysvětluje Menc. "Tohle jednání jsem považoval za neseriózní. Napsal jsem dopis všem rakouským účastníkům i svazu, ve kterém jsem uvedl, že můj tým k zápasům nenastoupí," dodává.

Rozhodnutí odehrát obě utkání v jeden den se především neslučuje s pravidly soutěže. Je jasně stanovené, že semifinálová a finálová kola mají být odehrána ve dvou termínech.

V dopise Menc zmiňuje také to, že si nedovede představit, že by se takto zachovali k nějakému jinému týmu. "Jsem stoprocentně přesvědčen, že pokud bych nahlásil já, že se z důvodu nedostatku hráčů nedostavím k utkání, bylo by bez jakékoliv diskuse kontumováno," píše. "Stejně tak si neumím představit, že byste stejným způsobem zacházeli s kterýmkoliv jiným týmem a například týmu Flink Stones takto oznámili, že má být v sobotu nastoupen v 9 hodin například v Brně. Všichni velmi dobře víme, že to je nemyslitelné," dodává.

Podle pardubického trenéra se nyní stává prostředí soutěže nestabilní a nepředvídatelné. Pravidla a regule se mění podle potřeby. Za účast v rakouské lize platí český celek nemalé peníze a Menc očekává, že se s nimi bude jednat jako s rovnocennými partnery.

"Doposud jsme se zúčastnili všech utkání bez ohledu na vzdálenosti, na počasí, kalamitní stavy i na zdravotní stav týmu. Vždy jsem dorazil, byť jen s hrstkou hráčů i s vědomím, že v takové sestavě nemám šanci na úspěch, a hráli jsme třeba i jen na 11 bodů, ale pro radost," vysvětluje.

Menc nezapomněl zmínit ani to, že se nejedná o první případ, kdy došlo k organizačním problémům. V polovině března měl tým SK Hobit Brno odehrát odvetu semifinálového zápasu proti maďarskému celku. Po prvním vzájemném utkání prohrávali pouze o čtyři body 32:36, a Brněnští tak živili šance na postup do finále. V průběhu týdne se ale dozvěděli, že odveta se hrát nebude a musí hrát pouze o třetí místo ve druhé rakouské lize. V zápase s RSV Waldhausen pak jasně dominovali a bronz získali.

Pro oba české celky už tedy sezona skončila. I přesto, že se organizátoři pardubickému týmu následně několikrát omluvili, Menc zvažuje možnost, že by příští rok v rakouské lize už nepokračoval. Pokud s českými zástupci nezačnou jednat a zacházet stejným způsobem jako s ostatními účastníky.