Náš sport je cirkus, říká o paraplavání talentovaná Dušková

Zuzana Jarolímková

K plavání se dostala už jako malá v rámci rehabilitace a dnes je z ní naděje českého parasportu. Přestože o sobě říká, že není plánovací typ, budoucnost pro ni hraje velkou roli. Již druhým rokem studuje na vysoké škole v Plzni ergoterapii a ráda by ve studiu pokračovala. Do toho má ale před sebou velké cíle v podobě paralympiády v Tokiu, na kterou má již splněné limity.

Uplynulou sezónu nehodnotí pozitivně, i přes osobní rekord a osmé místo na letošním mistroství světa. Sešlo se stěhování z Karlových Varů do Plzně za studiem, tím pádem změna klubu, a ne moc ideální vztahy v týmu. "Úplně se mi neplavalo podle očekávání a podle toho, jak bych chtěla já," hodnotila rok 2019 Vendula Dušková.

Studium na vysoké škole v Plzni je pro ni jasnou prioritou. Sice jí to táhlo k fyzioterapii, nakonec ale zvolila ergoterapii, které by se v budoucnosti ráda věnovala spolu s trénováním. Právě škole je podřízena i příprava na závody. Poznamenal ji i přechod do klubu, kde nemají zkušenosti s handicapovanými a dle jejích slov "moc nevěděli, co s ní".

Přesto převažují pozitiva. V Plzni může Dušková trénovat ve stejně dlouhém bazénu jako na reprezentačních akcích, a navíc se nemusí podřizovat tréninku ostatních handicapovaných, nebo oni ji, jak tomu bylo v Karlových Varech. Během roku kromě tréninků v bazénu, které se snaží absolvovat sedmkrát týdně, má navíc ještě třikrát týdně posilovnu, nechybí ani důležitá fyzioterapie. Občas dostane prostor i handbike nebo běžky.

Na dohled už jsou paralympijské hry v Tokiu a plném proudu jsou už první přípravy. "Ne že bychom měli nějaké mega dávky, protože je po sezóně. Je to jednoduší, i kvůli škole, protože máme zrovna zkoušky. Ale rozhodně se na paralympiádu trénuje už teď," komentuje svou přípravu na sportovní vrchol příští sezóny. Vzápětí ale dodává: "Úplně to nehrotím. Plaváním se v Česku v životě živit nebudu. Prioritní je pro mě to studium. I když mi už nejeden trenér řekl, že bych měla přerušit."

Svou účast v Tokiu ale stále nemá Vendula Dušková jistou. Přestože limity má přes rok splněné, musí čekat na oficiální nominaci od svazu. Momentálně má Česká republika kvóty na dvě ženská místa, což by byla zelená pro její start. Pokud ale bude jen jedno místo, bude se rozhodovat mezi ní a Anežkou Floriánkovou, která má také splněno. Oficiálně by počet míst pro českou reprezentaci měl být jistý v lednu, nominace pak budou oznámeny v červnu. "Je to docela šílený, když v srpnu odlítáme. Předběžně to ale snad budeme vědět dopředu."

Konkurence bude vysoká. I kvůli změně klasifikace tříd podle postižení. "Teď nám tam nandali, řekla bych, hodně zdravý holky. Můj brácha tvrdí, že náš sport je cirkus. A já s tím na jednu stranu souhlasím, protože s těma holkama se fakt nedá závodit. Já skáče ze sedu, nekopu, moc se neodrážím. Ty holky skáčou ze stoje, kopou, odráží se. Moc nevím, kde jsem se tam vzala," hodnotí svoje soupeřky. Vendula Dušková se rozhodně ale nevzdává a do Tokia si dává nejvyšší cíle. "Prostě to tak je a musí se s tím nějak bojovat. Konkurence bude velká a pokud zopakuji dvě finále z Ria, nebo se tam dostanu aspoň jednou, bude to úspěch."