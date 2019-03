Napínavá florbalová zápletka v Kadani, Štíři předvedli velký obrat

před 3 hodinami

Po zimní pauze pokračovala extraliga vozíčkářů pátým ligovým kolem. V blízkosti mostecké pánve se utkaly i aktuálně první dva týmy tabulky - budějovičtí Štíři a pražský celek SKV ComAp Praha. Soupeři si nebyli neznámí, jelikož se průběžně přetahují o vedení v tabulce a potkali se i před měsícem ve Švédsku na mezinárodní turnaji Malmö Open.

Florbalisté pražského celku vstoupili do zápasu ve velkém stylu a po gólu Vladimíra Maříka se dostali do rychlého vedení. Štíři sice částečně obměnili sestavu proti vítěznému utkání na švédském turnaji, ale i přesto si na ComAp věřili. "Obdržená úvodní branka nás částečně překvapila a my jsme nejprve nebyli schopni vůbec reagovat," prozradil obránce Českých Budějovic Tomáš David. A zaskočeni byli i v následujících minutách.

Pouze ze střídačky sledoval zápas hrající trenér a pravé křídlo Štírů Zbyněk Sýkora. Za mantinelem prožíval perné chvilky. "ComAp je dlouhodobě silný tým, finalista ligy s velkými ambicemi, který dobře trénuje a má vynikající reprezentační hráče. My jsme je proto nepodcenili, ale oni zahráli dobře, skvěle stříleli, i proto zaslouženě vedli," říká Sýkora.

Českobudějovičtí srovnali na začátku druhé třetiny, ale po dalších chybách jim soupeř odskočil o dvě branky a do třetí třetiny se šlo za stavu 3:1 pro pražský tým. Velice překvapivý výsledek byl nablízku a diváci s napětím sledovali, zda Štíři poprvé po dvou a půl letech poznají hořkost porážky. Nepříznivý stav se snažili zvrátit na začátku třetího dějství, ale snižující gól na 2:3 jim pro vysokou hůl nebyl uznán a vzápětí sami inkasovali.

"Mysleli jsme, že se do nich pustíme a výsledek otočíme, ale místo toho jsme inkasovali čtvrtý gól. To by prakticky ve většině zápasů znamenalo konec. Když člověk nedá gól a sám dostane, ta psychika jde dolu a neví, jak dostat balonek do branky. Mě ovšem hned, jak jsme dostali gól, napadlo řešení co bychom mohli zkusit. Byla zoufalá situace a nedařilo se nám efektivně dostat balonek z obrany do útočného pásma. Navrhl jsem přeskupení řad, přesunul jsem se dozadu a snažili jsme se překonat účinné napadání soupeře dlouhými pasy," popisoval dramatické okamžiky Tomáš David.

"Po tom čtvrtém gólu jsme i možná my trochu podlehli pocitu, že už je hotovo a že už bychom to s naším přístupem měli urvat, ale i tak jsem díky svým zkušenostem z florbalu věděl, že to není úplně dané. Nepodařilo se nám to všem podchytit týmově, co se týče uzpůsobení k přístupu zápasu, řekli jsme si, co chceme všichni hrát, ale přitom jsme hráli naprosto opačně a tím jsme posadili štíry zpátky do sedla. Vrátili se zpátky k taktice, která jim vycházela v dřívějších letech a dnes by jim za normálních okolností už nevyšla. My jsme na to nedokázali zareagovat a hráči Budějovic dali víceméně tři podobné góly a srovnali na 4:4," vrací se k průběhu třetí třetiny Mařík.

K vyrovnání došlo minutu před koncem zápasu a to znamenalo, že o vítězi budou rozhodovat samostatné nájezdy. Tři hráči na každé straně měli rozhodnout o vítězi tohoto utkání, které mělo parametry zápasu play-off. Jediným úspěšným střelcem byl v nájezdech Tomáš David. Štíři tedy svou neporazitelnost uhájili a zvítězili 5:4 po nájezdech.

Další šanci zlomit vítěznou sérii Českých Budějovice budou mít týmy v 7. kole extraligy vozíčkářů, které se bude hrát 27.- 28.4. v plzeňské Lokomotivě.