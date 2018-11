Na letošní paralympiádu to ještě nevyšlo, na té příští už curleři chybět nechtějí

před 2 hodinami

Česká reprezentace v curlingu do poslední chvíle věřila, že by na hry do Pchojgčchangu mohla odcestovat, ale nakonec zůstala těsně za branami postupu. "Je pravda, že by nám to tak trošku spadlo do klína a mnohem lepší pocit bude, když si postup vybojujeme vlastními silami," komentuje Radek Musílek neúspěšný boj curlingového týmu na zimní paralympijské hry 2018.

Praha - Dosud český národní tým získával body jen na mistrovství světa skupiny B. Tento bodový zisk jim stačil na 13. příčku v mezinárodním žebříčku. S možným vyloučením Ruska kvůli dopingovým aférám svitla naděje na účast na paralympijských hrách v Koreji. Český tým by byl totiž prvním náhradníkem. To nakonec nevyšlo. Ruští sportovci mohli startovat pod neutrální vlajkou. Mistrovství České republiky v curlingu vozíčkářů v Praze bylo zároveň finálovým kolem VII. ročníku Eurovia ligy curlingu vozíčkářů. Foto: Veronika Skalecká Pro lepší pozici v kvalifikaci na příští hry v Pekingu by se Češi potřebovali probojovat mezi nejlepší na mistrovství světa. "Ještě se nám nepodařilo probojovat do elitní A skupiny MS, kde se sbírají body za umístění, podle kterých se pak vytváří pořadí světového žebříčku, z něhož postupuje na paralympijské hry 12 nejlepších celků," říká lídr českého týmu Radek Musílek. O tento cíl se reprezentanti pokusí už v polovině listopadu. "Od 9. listopadu budeme bojovat na světovém šampionát skupiny B ve Finsku. Postup mezi světovou elitu nám zajistí jakékoliv medailové umístění v nabité čtrnáctičlenné konkurenci," neskrývá ambice Musílek. Velkou motivací je především dlouholeté úsilí, které curlingu věnují jak všichni členové, tak celý realizační tým. "Ohromně nás to baví, věnujeme curlingu dost času a energie, chceme to tedy pochopitelně všechno konečně přetavit ve vysněný cíl, i když to asi zní trochu pateticky," dodává skip české reprezentace. "Výrazně jsme dokázali navýšit počet tréninků a mezinárodních přípravných utkání. Je to i díky penězům od sponzora a novému systému financování od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR," nastiňuje změny, které nastaly v poslední době. Z českých týmů si v úvodních třech kolech ligy vedl nejlépe výběr z Nového Města na Moravě, který byl čtvrtý. Za ním skončil celek pořádajícího Jedličkova ústavu "A". Foto: Pavla Vrbová Do realizačního týmu se také podařilo přizvat Jiřího Snítila, bývalého kapitána české mužské reprezentace a nejúspěšnějšího českého curlera, který má velké množství zkušeností. Zlepšení je viditelné i měřitelné pomocí dlouhodobých statistik úspěšnosti hodů, které si vedou sami trenéři. "Pokroky však dělá i konkurence, úroveň týmů se v posledních letech hrozně vyrovnala. Kdokoli dokáže porazit prakticky kohokoli, i když pochopitelně existují papíroví favorité," hodnotí momentální stav. Radek Musílek věří, že další paralympijské hry nejsou jen snem. "Kdybychom nevěřili, nemělo by to vůbec cenu dělat. Z minulosti víme, že dokážeme porazit prakticky kohokoli, je však náročné udržet si takový standard v průběhu celého turnaje, včetně vyřazovacích bojů. Lidé to jistě znají třeba z hokeje, musíte uspět ve skupině, a pak přijde jeden zápas play-off, který rozhodne o všem," dodal Radek Musílek. Tým Slovenska v turnaji sedmi družstev ze čtyř evropských zemí jasně dominoval. | Foto: Pavla Vrbová

autor: Kateřina Stündlová | před 2 hodinami