Po 24 letech je na paralympiádě sledge hokejistka. Soubojů se nebojí, chválí Schroederovou Češi

před 4 hodinami

Jedinou ženou mezi 135 sledge hokejisty na celé paralympiádě je Norka Lena Schroederová.

Pchjongčchang - Na paralympiádu nominovali jednotliví trenéři přesně 135 sledge hokejistů, ale jen v norském týmu zařadili do národního týmu ženu. Lena Schroederová se tak po 24 letech stala první sledge hokejistkou, která se zúčastní paralympijských klání.

Do úvodního prohraného utkání s Itálií sice nezasáhla, ale účast na paralympiádě ji určitě těší. "Opravdu chci tentokrát jet. Ale chci tam být jako hráč, ne jako žena. Bylo by to osobní vítězství," řekla Schroederová už dříve pro norskou televizi NRK.

Čtyřiadvacetiletá hráčka nalezla oblibu ve sledge hokeji v roce 2008 v norském přístavním městě Moss. "Byla to první a jediná příležitost v mém okolí, abych zkusila některý z parasportů. Sledge hokej jsem si zamilovala," říká.

Do reprezentace vstoupila v roce 2014 a sehrála za ní několik přátelských utkání. Na loňské mistrovství světa však nominována nebyla. Nyní tak zažívá svůj první velký turnaj. Za národní tým nastupuje i její partner Morten Vaernes.

Jeho gól v úvodním utkání Norska proti Itálii vítězství nepřinesl. Norsko v něm podlehlo 2:3. Tím si zkomplikovalo postup do semifinále, kde by bojovalo o návrat na stupně vítězů. Šňůru pěti medailí v řadě se Norům v roce 2014 v Soči nepodařilo prodloužit, když skončili čtvrtí.

Svou účastní na paralympiádě se Schroederová stala první ženou od roku 1994, která figuruje na soupisce hráčů sledge hokejového turnaje. Před čtyřiadvaceti lety v Lillehammeru do paralympiády zasáhla krajanka Britt Mjaasundová Oejenová. Leně Schroederové byl tehdy necelý rok, nyní si však i ona může plnit svůj sen.

Útočnice, kterou handicapuje vrozená vada páteře "spina bifida", je ráda, že se i žena dokáže prosadit mezi muži. "Je důležité, když lidé vidí, že i ve sportu, ve kterém dominují muži, může hrát dívka," říká. "Žena by neměla se sledge hokejem končit jen proto, že je žena," dodává Schroederová, která hraje i za ženský evropský sledge hokejový výběr.

S Lenou měli možnost poznat i čeští reprezentanti. "Je to velice dobrá a houževnatá sledge hokejistka. Soubojů se nebojí. Naopak, jde do nich naplno," chválí česká kapitán Zdeněk Šafránek. "Je to milá dívka. Obdivuhodné, že se nebojí tvrdých utkání, v nichž hrozí i zranění," pokračuje.