Medaile by byla fajn, důležité jsou ale body do žebříčku, říká před ME Suchánek

Handicapovaný stolní tenista Jiří Suchánek má za sebou přípravu před zářijovým mistrovstvím Evropy. Na mezinárodním turnaji Czech Open v Ostravě získal dvě bronzové medaile. Jednu v individuální kategorii a druhou v soutěži týmů společně s Martinem Zvolánkem. „S výsledkem jsem spokojený. Na turnaji jsem se potkal také s hráči, kteří budou na evropském šampionátu," říká Suchánek.

Hlavním cílem v Ostravě pro Jiřího Suchánka nebyly ani tak medaile jako spíš udržení bodů ve světovém žebříčku. "Nechtěl jsem prohrát zápas s někým, kdo by mi sebral hodně bodů ze světového žebříčku. To by mi totiž mohlo dost zkomplikovat nominaci na paralympiádu," vysvětluje sportovec.

Do Ostravy tak přijel Suchánek o čtyři dny dříve, aby mohl ještě každý den trénovat. "Bylo potřeba zvyknout si na halu. V každé létá míček trochu jinak. Kvůli rozdílným typům podlahy se i vozík za stolem všude pohybuje rozdílně. Mnohdy tak o správném úderu rozhodují zlomky vteřiny," popisuje okolnosti.

Podle Suchánka je stolní tenis velmi specifický sport, a i v Ostravě odehrál zápasy proti různým hráčům s odlišnými styly hry. "Jde nejen o to, jestli má soupeř útočnou nebo obrannou hru, ale rozhoduje taky materiál, s jakým hraje. Zjednodušeně - jsou různé druhy potahů pálek. Některé udávají míčku víc rotace, některé ji ruší nebo obrací," dodává, na co si musí dávat pozor.

Stolní tenista už v sobotu odlétá do Švédska na mistrovství Evropy. Celý tento týden se tak zaměřil hlavně na koncentraci. Dokonce přemýšlel i nad tím, že si zajde na ryby. "Je to krásný relax, při kterém je má největší starost to, jestli mám na háček napíchnout kukuřici nebo žížalu. Mnohdy je mi úplně jedno, jestli berou, nebo ne," přibližuje. V přípravě ho už nelimituje žádné zranění. Největší problém je pro něj skloubit tréninky se zaměstnáním.

Mistrovství Evropy ve Švédsku začíná v pondělí. Na tom posledním ve slovinském Lašku získal český reprezentant bronzovou medaili v jednotlivcích a stříbro v družstvech. "Rád bych řekl, že jedu pro medaili, ale cíl bude stejný jako v Ostravě. Nepřijít o důležité body, nějaké získat a držet se ve světovém žebříčku co nejvýše," plánuje Suchánek.

Právě dobrá pozice v tabulkách je pro něj důležitá směrem k paralympiádě. Účast na ní totiž stále nemá jistou, a ještě dlouho mít nebude. Nominace na paralympijské hry v Tokiu začala letos v lednu a končí příští rok v březnu. "Pro nominaci do Tokia musím splnit několik podmínek. Tou hlavní je účast na čtyřech turnajích světového poháru. Další podmínkou je absolvovat buď ME, nebo jedno kolo světového poháru na jiném kontinentu," vysvětluje Suchánek.

"Mohu být světovou jedničkou, ale bez správného počtu turnajů nikam nejedu. Hráč, který je do osmého místa světového žebříčku, má nominaci jistou. Na paralympiádu bych taky jel, kdybych vyhrál mistrovství Evropy," dodává.

Pro Suchánka je účast v Tokiu důležitá. Pokud se na hry nominuje, mohly by být jeho poslední. Přemýšlí totiž nad tím, že ukončí reprezentační kariéru.