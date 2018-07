Lukáš Šembera přešel z basketbalu na raketové sporty

před 45 minutami

Basketbalovým míčem trefuje koš už jen občas. Mnohem více nyní Lukáš Šembera drží v ruce raketu. V Brně trénuje badminton a chce se více věnovat i tenisu vozíčkářů.

Brno - Před úrazem si občas pinkal na zahradě, po něm si rekreačně zahrál s manželkou. Bývalý motocyklový závodník Lukáš Šembera však vyjíždí už i na kurt. Od listopadu loňského roku trénuje v Brně s týmem Badminton Sharks.

"Badminton mě bavil a loni jsem se v jednom článku dočetl o tom, že v Brně trénuje skupinka dětí. Klub jsem kontaktoval a začal jsem trénovat," vzpomíná 25letý sportovec. Od té doby se zdokonaluje pod vedením trenéra týmu Tomáše Vovse. Před současnou letní pauzou trénoval jednou týdně s dětmi, dvakrát individuálně. Přidává si i v posilovně.

Svou mezinárodní soutěžní premiéru zažil Šembera v březnu na Mallorce. Jako nováček zde měřil síly se světovou špičkou para badmintonu. Jeho soupeři hrají už řadu let. "Jel jsem tam s tím, že uvidím, jak to ti zkušení hrají a jaké mají vozíky. Chtěl jsem nasát tu atmosféru a myslím, že se to celkem podařilo," pochvaluje si, přestože nezaznamenal úspěch. "Zjistili jsme s Tomášem, jak lépe trénovat. Navázali jsme také kontakt s rakouskými a polskými hráči," pokračuje Šembera. Zasoutěžil si i na Czech Para-Badminton Open v květnu.

Nejlepší pocit měl na Mallorce ze čtyřhry, kde společně s Italem potrápili ruskou dvojici, přestože nakonec podlehli. "Chvílemi to bylo psychicky náročné a byl jsem i naštvaný. Ale zpětně jsem byl spokojený," říká. Když zrovna nehrál, sledoval, jak mají letití hráči skvělé čtení hry a přesně předpokládají, kam jejich soupeř míček zahraje. "A byli i velmi přesní. Mluvil jsem s nejlepším německým para badmintonistou a řekl mi, že trénoval tak, že celé hodiny trefoval kýbl. Je mu přes 50 let a vyhrává mezinárodní turnaje," obdivuje Šembera.

Oproti ostatním byl znevýhodněn i svým vozíkem uzpůsobeným na basketbal, který hrával. Věří však, že ho herně posune nový. Je domluven s českou firmou, že mu doplatí a poskytne vozík v hodnotě 115 tisíc korun, pokud si ho bude dotovat 30 tisíci. První český dospělí hráč na mezinárodní soutěži cítí, že se mu nejvíce podařilo zapracovat na podání. "To je základ. Naučil jsem se číst, kam míček umístit tak, aby na něj protihráč nedosáhl anebo mi přihrál na return," líčí.

Badminton Šembera doporučuje. "Je vhodný také pro ty, kdo na tom nejsou fyzicky nejlépe, ale chtějí sportovat. Začáteční tréninky nejsou tolik náročné. Kdokoli se může přijít podívat na trénink a zkusit si s námi zapinkat. Je to navíc i zábavné," láká.

Letos má v plánu objet para badmintonové kempy, v zimě intenzivně trénovat a příští rok se vrátit na Mallorcu a zjistit, kam ho rok s raketou v ruce posunul. "Rád bych pomohl, aby se český para badminton zvedl, pořádal se tu více než jeden turnaj a přibyli noví hráči," tvrdí Lukáš Šembera. Kromě badmintonu se chce nyní věnovat i tenisu vozíčkářů. Naopak s basketbalem už tolik nepočítá, přestože pravidelně reprezentoval. "Zajdu si občas s kluky zatrénovat, ale to je vše. Dva sporty jsou akorát na to, abych měl čas na ženu a práci."

Motocyklové prostředí bývalý závodník neopustil docela. Pracuje ve firmě, která vyrábí kapoty na motorky. A když má volný víkend, rád se jede podívat na závody. I po několika letech ho jejich atmosféra baví a navíc má příležitost potkat své známé.