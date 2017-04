Jaguars v Powerchair hockey lize poprvé padli, o titul si zahrají s New Cavaliers

před 1 hodinou

Základní část České Powerchair hockey ligy 2016/2017 se o víkendu uzavřela závěrečným čtvrtým kolem, které přineslo první porážky dosavadního suverénního lídra tabulky, pražského týmu Jaguars, jenž dorazil v nemocemi oslabené sestavě. Vítězem kola se tak stali celkově druzí New Cavaliers, což znamená, že si v květnu zahrají proti Jaguars o titul.

Praha - Hokejisté New Cavaliers o víkendu zcela ovládli poslední čtvrté kolo České Powerchair hockey ligy. Pražané v něm s přehledem porazili všechny své soupeře, včetně dosud suverénních Jaguars. Se stejným soupeřem se v květnu utkají ve finále o celkový titul.

Jaguáři doplatili na marodku

V prvním zápase dne porazili Kavalíři své tréninkové kolegy Red Dragons vysoko 13:1. Red Dragons odehráli další zápas proti Indians Plzeň a je třeba říct, že Draci se drželi více než slušně až do chvíle než byli nuceni hrát oslabení. Indians odjeli do vedení 9:3. Dragons se ale nevzdali a zkorigovali výsledek na 9:6. New Cavaliers také jasně opanovali utkání s Indians výsledkem 6:1.

Vyrovnanějším zápasem bylo derby s týmem Jaguars, který toto závěrečné kolo pořádal, ale kvůli zdravotním potížím byl nucen jej odehrát v improvizovaném složení. Den před začátkem byla trenérka týmu Andrea Kuncová nucena řešit nenadálé onemocnění dvou klíčových hráčů týmu, Ivy Zemkové a reprezentačního hráče Denise Golla. "Takže jsme přijeli na ligové kolo, které jsme sami pořádali, bez možnosti střídání. Museli jsme improvizovat a poupravit rozmístění hráčů na hřišti, čili naše brankářka Jana Stárková, která byla v minulé sezoně vyhlášena nejlepší gólmankou, musela do pole, a do branky šel nováček týmu Kristýnka Budská."

V tomto nevyzkoušeném rozpoložení odehráli Jaguars zápasy se všemi týmy zapojenými do ligové soutěže: čtvrtým Red Dragons Praha, třetím SK Indians Plzeň a především s jejich největším rivalem, New Cavaliers Praha na druhém místě tabulky.

Jaguáry nezachránil ani Cimpa

Prvním zápasem pro vedoucí tým byl střet s plzeňskými Indians, ve kterém se poprvé vyzkoušela upravená sestava. "První zápas s Indians Plzeň jsme prohráli 2:1, ale byl to moc hezký zápas, ve kterém jsme se rozehráli, oťukali jsme, jak se to dá hrát v jiné sestavě, než jsme zvyklí. Když chybí hráči je to znát. Naše obrana byla pořád silná, ale ač je Standa Cimpa vyhlášený střelec, bez podpory ostatních hráčů není schopen se ke střele dostat tak často," popisuje sobotní rozpoložení svého týmu trenérka Jaguars.

Cimp, neproduktivnější střelec celé letošní ligové soutěže, autor celkem 57 branek v sezoně 2016/2017 (počítáno bez zápasů IV. kola), se také potýkal se zdravotními problémy, neboť se vrátil na hřiště po nucené pauze po operaci páteře. "Mně samotnému se dnes hrálo poměrně těžce, protože jsem měl ze zdravotních důvodů větší pauzu od tréninku, takže dnes pro mě bylo důležité hlavně stmelit se s týmem, neboť oni trénovali, ale já jsem chyběl," říká Cimpa a dokresluje tím podmínky, za kterých jeho tým v sobotu nastoupil.

Zápas, ve kterém se střetli Jaguars s New Cavaliers, byl již vyrovnanější, jak popisuje trenérka Kuncová: "Druhý zápas s New Cavaliers, to byl vyrovnaný zápas - oni gól, my gól, oni gól, my gól. Poslední minutu do konce jsme vyhrávali, ale hráči mi nedodrželi taktiku, otevřeli obranu a oni nám po první chybě nasázeli dva góly a svůj náskok už jsme neudrželi." Zápas skončil za stavu 6:5 ve prospěch New Cavaliers. Přesto i Cimpa hodnotí čtvrté ligové kolo spíše pozitivně: "Museli jsme hrát v poměrně osekaný sestavě, ale s tím, co jsme měli, jsme hráli celkem vyrovnané zápasy. U toho jednoho zápasu s New Cavaliers nám utekl jenom ten konec, ale i tak jsme si natrénovali techniky do play-off."

Selhala i technika

Naprosto nevídanou partii předvedli Jaguars a Red Dragons. Červení sahali po historickém úspěchu, když dlouho drželi stav 1:2, nakonec ale prohráli 1:4. "Rozhodně se však za svůj výkon nemusíme stydět, protože i tak budeme bojovat o ligový bronz. Díky všem organizátorům, kamarádům a dobrým duším!" shrnuje poslední zápas dne hráč Red Dragons Václav Uher.

Jaguars se v tomto střetnutí navíc potýkali s technickými poruchami na vozících hráčů, Pavel Štolba měl polámaný vozík a nejdůležitější hráč týmu Cimpa přišel při hře o postranici. Druhou půli tak hráli téměř šest minut v oslabení, a to pouze se čtyřmi hráči v poli, než se závady opravily a postranice narychlo přidělala páskou, přesto se zbylým hráčům podařilo brankoviště ubránit.

Přestože se Jaguars dočkali prvních dvou proher v sezóně, jejich naděje na celkové vítězství Powerchair hockey ligy rozhodně neopadly. Finálové zápasy je ještě čekají a trenérka i Stanislav Cimpa doufají, že se jim podaří úspěšně zakončit doposud skvostnou sezonu. "Štěstěna je vrtkavá, mohou rozhodnout jakékoli detaily, ale my doufáme, že vyhrajeme, protože jsme dosud neprohráli, až dnes, tak doufám, že ve dvou zápasech play-off potvrdíme, že titul prostě letos patří nám," věří Cimp a s ním celý tým Jaguárů, který se utká se svým rivalem New Cavaliers 27. května v Praze Na Třebešíně.

Výsledky IV. kola České Powerchair Hockey ligy 2016/2017 Red Dragons Praha 1:13 New Cavaliers Praha Jaguars Praha 1:2 Indians Plzeň Indians Plzeň 9:6 Red Dragons Praha Jaguars Praha 5:6 New Cavaliers Praha New Cavaliers Praha 6:1 Indians Plzeň Jaguars Praha 4:1 Red Dragons Praha

autor: Kristýna Šperková | před 1 hodinou

Související články