Kulturista Minster se znovu dostává do formy. V jídelníčku má jen maso a zeleninu

Michal Havelka

Před lety zkoušel Daniel Minster ze Studénky parahokej, nakonec ho ale zlákal individuální sport a posledních šest let se věnuje kulturistice.

V České republice kulturistu na vozíku jen tak nepotkáte, Daniel Minster byl dlouho jediným. Průkopníkovi tohoto sportovního odvětví však už i zde vyrůstá konkurence. "Pokud vím, tak se tomu začali věnovat dva noví kluci," říká Minster.

Kulturista ze Studénky závodí přibližně dva roky mezi profesionály a už zaznamenal několik výrazných úspěchů. V roce 2017 získal třetí místo v prestižním závodě Arnold Classic v americkém Columbusu, předloni byl mezi vozíčkáři druhý ve víkendové soutěži Toronto Pro Supershow.

Na minulý rok však Minster v dobrém vzpomínat určitě nebude. "Celý jsem ho kvůli zdravotním problémům proležel a až v srpnu jsem začal s postupným procvičováním. Neabsolvoval jsem za celý rok jediný závod," říká.

Nyní už ale znovu naplno trénuje a začátkem března se opět chystá do amerického Ohia na Arnold Classic. "Je to soutěž pouze pro pozvané," těší se na další účast.

Jako profesionál musí na závody dojíždět až za oceán, v Evropě se totiž nekonají. Jde tedy o finančně náročný koníček. "Jsem zaměstnaný, takže něco si uhradím sám. Také mám pár kamarádů, kteří podnikají, a ti mi také hodně pomáhají," říká Minster.



Jako správný kulturista musí mít upravený i jídelníček. "To je nezbytné, bez toho se neobejdu. Už nyní držím dost tvrdou dietu a jím málo. Prakticky jen maso a zeleninu," prozrazuje sportovec, co se nejčastěji objevuje na jeho talíři.

Hlavně ale potřebuje být zdravý, to je základ. "Mám poškozenou míchu a právě sezení je velký problém. Dekubity, to je to nejhorší, co člověka no vozíku může potkat. Léčí se to špatně a navíc dlouho," ví o tom své Minster.

Proto se snaží přizpůsobit i svůj tréninkový plán. Už ví, které cviky mu neprospívají, a proto je musí nahradit těmi správnými, díky kterým procvičí potřebné svalové partie, aniž by si ublížil.

"Chodím do takové malé posilovny u nás ve Studénce, kde je málo strojů a o to víc činek. Nakonec mi to vyhovuje, protože s nimi svaly procvičím lépe. Na strojích se jedná o příliš izolované cviky," vysvětluje Minster.