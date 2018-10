Handicap berme jako něco, co nás dělá výjimečnými, říká úspěšná paraatletka Luxová

před 16 hodinami

Anna Luxová se k paraatletice dostala náhodou. Jednou přišla na trénink a už u u ní zůstala. Nyní závodí za Sportovní Club Jedličkova ústavu a na srpnovém evropském šampionátu se dočkala velkého úspěchu. Po řadě čtvrtých míst získala bronzovou medaili ve vrhu koulí.

Praha - "Rodiče mě odmalička vedli k všestrannému sportu. Občas s tátou hrajeme tenis, ale wimbledonskou vítězku ze mě nikdy mít nechtěl," říká Anna Luxová, která reprezentovala české barvy na paralympijských hrách v běžeckých disciplínách, specializovala se na sprinty. V posledních několika letech se kvůli zdravotním komplikacím rozhodla omezit běhy a věnovat se nové disciplíně - vrhu koulí.

Luxová má za sebou šest operací očí (strabismu), nohu má operovanou, podle vlastních slov, naštěstí jen jednou. Zákrok se rozhodla podstoupit dobrovolně, a přestože přiznává, že to bylo komplikované, teď v žádném případě nelituje.

"Byl to takový dárek, pro operaci jsem se rozhodla sama, proběhla na mé sedmnácté narozeniny," prozrazuje Luxová. Operace změnila stereotyp její chůze a sebral jí odraz, který je při rychlejší pohybu nutný. Trvalo skoro rok, než se znovu naučila běhat.

Ale zákrok pomohl atletce v jejím osobním životě, což byl hlavní cíl - a ten byl splněn. Nebylo jisté, zda po operaci bude běhat tak dobře, jako před ní. Měla tedy dvě možnosti: buď se vzdát své milované atletiky, nebo vyzkoušet jinou disciplínu.

Česká handicapovaná atletka závodí v kategorii sportovců s dětskou mozkovou obrnou, pro kterou se vypisují pouze sprinty a vrh koulí. Musela proto změnit své tréninkové návyky.

Obě disciplíny vnímá jako odlišné, v něčem se přesto podle ní doplňují. "Na sprinty je potřeba vytrvalost, rychlost a výbušnost. Na kouli zase hodně síly, techniky a hlavně trpělivosti. Nebylo a není to lehké, pořád se učím," říká Luxová. Je přesvědčená, že do budoucna má větší šanci právě ve vrhu koulí.

A právě ve své nové disciplíně na letošním mistrovství Evropy v Berlíně prolomila prokletí čtvrtých příček. Poprvé si sáhla na medaili, ve vrhu koulí skončila bronzová. I přes tento úspěch k sobě zůstává kritická. "Nesmím polevit. Trénujeme dál," okomentovala svůj výsledek. Po mistrovství se odměnila tím, že si pořídila vytoužené tenisky.

Svůj volný čas ráda tráví cestováním, návštěvou kina nebo divadla s přáteli. Mezi její oblíbená místa patří například Švandovo divadlo. Na druhou stranu přiznává, že skloubit vrcholový sport a studium na vysoké škole bývá často hodně náročné.

Sportovcům, kteří mají nějaký handicap, by chtěla Luxová vzkázat jen jedno. "Ničeho se nebojte a jděte do toho! Všechno jde, když se chce. Handicap berme jako něco, co nás dělá výjimečnými, není to jen nějaká výrazná překážka, která by nás nutila sedět doma, nedělat nic a litovat se," říká úspěšná sportovkyně.