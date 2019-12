Kmochová rozšiřuje svou sbírku deaflympijských medailí, tentokrát brala stříbro

sul, mac

Česká výprava může slavit první medailový úspěch na letošní deaflympiádě v Itálii. Postarala se o něj Tereza Kmochová. Časem 1:12,61 vybojovala stříbrnou medaili ve sjezdu. Další Češka Veronika Grygarová skončila čtvrtá. Bronzová medaile jí unikla o čtyři setiny sekundy. Mezi muži obsadil páté místo Jiří Hartig.

Před čtyřmi lety na deaflympiádě v Rusku získala Tereza Kmochová rovnou pět zlatých medailí v pěti disciplínách, i proto patřila k největším favoritkám na zisk dalších kovů i v italském lyžařském středisku.

Do závodu vyrazila s číslem osm a v ten okamžik nepanovaly zrovna ideální podmínky. A nejlepší česká lyžařka tak bojovaly i s hustým sněžením. "Před začátkem deaflympiády zde bylo typicky italské počasí, tedy krásně slunečno, prostě azuro a teď to tu začalo padat. Ale všichni máme stejné podmínky, takže to ničemu nevadí," přiblížila Kmochová.

Výsledný čas neslyšící sportovkyni stačil na druhou pozici. První skončila Ruska Jelena Jakovišinová, na třetím místě Chorvatka Rea Hraskiová. "Kdokoli jiný by byl asi po zisku medaile šťastný, ale já jsem zde měla jiné ambice," prohlásila Kmochová.

"Vím, že Jelena Jakovišinová je skvělá závodnice. Je lepší na rychlostní disciplíny než já. Počítala jsem ale s tím, že by to mohlo být více vyrovnanější. Udělala jsem maximum, a nakonec jsem ráda. Mohlo to dopadnout i hůř," dodala.

Ve sjezdu startovala i Veronika Grygarová. Tu od umístění na stupních vítězů dělily čtyři setiny sekundy a na deaflympiádě tak obsadila ve sjezdu nepopulární čtvrté místo za Chorvatkou Hraskiovu. "Já jsem opravdu hodně spokojená. Byl to těžký závod a je to pro mě skvělé umístění. Bronzová medaile mi utekla opravdu o kousek, což samozřejmě mrzí, ale celkově mám opravdu radost. Čtvrté místo je krásné," radovala se Grygarová.

Na trať se dnes vydali i muži. Nejlepší z Čechů byl Jiří Hartig, který skončil na páté pozici. "Podmínky byly těžké. První závodník měl ještě štěstí, protože mu tolik nesněžilo tak moc, takže jel rychleji. Ale já jsem spokojený s pátým místem," hodnotí závod Hartig a vyhlíží další start. "Největší očekávání mám od slalomu, protože je to má nejsilnější disciplína. Tak snad se mi bude dařit," dodává reprezentant.

Další tituly z minulé deaflympiády bude Tereza Kmochová obhajovat hned v následujících dnech. Celkem se v Itálii postaví na start závodů ještě čtyřikrát.

V klasickém lyžování bojoval ve stopě František Kocourek. V závodě na 10 kilometrů skončil na 12. místě. "Bylo to hodně těžké. Zažil jsem trochu loterii s přípravou a mazáním lyží, což není jednoduché trefit. S výsledkem jako takovým nejsem moc spokojený, ale zase mám čisté svědomí, že jsem do toho dal maximum."

Bývalý úspěšný cyklista se věnuje především dálkovým běhům. "Poslední dobou mně ale vlastně začaly vyhovovat tratě kratší, ty intenzivnější. Tady to bylo hodně náročné hlavně kvůli stoupání. Profil byl členitý, ale myslím, že rozložit síly se mi podařilo docela dobře a druhé kolo jsem jel rychleji. Dnes to nevyšlo podle představ."