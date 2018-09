Porážky zásnuby nezkazily. Brankář Karlových Varů žádal o ruku přímo na ledě

před 22 minutami

Brankář sledge hokejových Karlových Varů Bohumír Mach sice o víkendu nezabránil dvěma porážkám svého týmu, přesto měl důvod k radosti. Před celým stadionem totiž požádala svoji přítelkyni Markéta o ruku a dostalo se mu kladné odpovědi.

Karlovy Vary - I přesto, že hráči týmu SKV Sharks Karlovy Vary na úvod nové sezony ve sledge hokeji těsným výsledkem 1:2 prohráli se Studénkou i Zlínem, nemusí úplně smutnit.

Karlovarský gólman Bohumír Mach totiž po skončení nedělního zápasu požádal před celým stadionem svou přítelkyni Markétu o ruku a ta mu řekla "ano". A právě díky jeho spoluhráčům z týmu se to vše podařilo naplánovat, zařídit a utajit.

"Celou dobu jsem se modlil, aby na to přítelkyně nepřišla. Když na to došlo, ztratil jsem na chvíli hlas a nevěděl jsem, jak to mám vlastně říct," popisuje dnešní zásnuby Mach. Vymyšlené to měl do posledního detailu. Jeho přítelkyně mu po zápase šla předat ocenění pro nejlepšího hráče a v té chvíli ještě netušila, co bude následovat.

"Kluci mi se vším pomohli a nikdo o tom nevěděl. Dokonce se mi podařila v lapačce schovat i růžička a bylo to velké překvapení," dodává čerstvě zasnoubený brankář. Tím, že jeho snoubenka odpoví ano, si prý byl docela jistý.

A proč naplánoval zásnuby právě na zimním stadionu? Mach chtěl mít u tak důležitého okamžiku i celou svou hokejovou rodinu. Do té patří i jeho nyní už snoubenka Markéta, se kterou se i díky sledge hokeji sblížili. "Od té doby, co jsme se začali poznávat, tak snoubenku sledge hokej zajímá. Spolu jej sledujeme, probíráme a někdy si u něj i hodně zanadáváme," popisuje Mach vztah Markéty ke sledge hokeji. Společně sledovali také zápasy reprezentace na paralympijských hrách a řeší i zápasy Karlových Varů. "Někdy probíráme i moji váhu a to, že bych měl zhubnout, abych se v bráně víc hýbal," vtipkuje gólman.

Zásnuby tak byly pro celý tým hezkou tečkou za prvním hracím víkendem nové sezony ve sledge hokeji, ve kterém Západočechy na úvod čekaly dva domácí zápasy, s HC Sledge Studénka a s SHK LAPP Zlín.

Do sobotního utkání proti Studénce vstoupili lépe domácí a vstřelili první gól. Soupeři se ale ve třetí třetině podařilo vyrovnat a v následujících nájezdech zvítězit. V neděli pak Karlovy Vary podlehly několikanásobným mistrům ČR ze Zlína.

"Tak do poloviny zápasu měli navrch hosté. Dali nám brzo gól, a to nás zlomilo," popisuje průběh nedělního zápasu karlovarský sledge hokejista Michal Geier. "Myslím, že pak se misky vah přelévaly na naši stranu. Měli jsme tam množství gólových situací." Jak ale Geier uvádí, jejich největším problémem je koncovka, která je trápila už v minulých ročnících. "Musíme zlepšit koncovku. Jestli chceme vyhrávat, tak musí padat góly," dodává.