Jedna prohra a jedna výhra, taková je bilance pražské sledge hokejové Sparty

před 52 minutami

Sledge hokejový tým HC Sparta Praha Sledge hokej sehrál na domácím ledě dvě důležitá utkání. To první s pardubickými SHK Mustangové AUTO IN a v tom druhém se pražští hráči střetli s olomouckým celkem SOHO Olomoučtí kohouti. Oba dva zápasy mohly pražskou Spartu s jistotou přiblížit k postupu do play off. Po jedenáctém a dvanáctém kole české sledge hokejové ligy ovšem není nic až tak úplně jisté.

Neratovice - Před zápasem s Pardubicemi, kterým patřila pátá příčka v ligové tabulce se ziskem pouhých 19. bodů, opanovala pražská Sparta po deseti odehraných zápasech s 23 body místo druhé. A možná právě proto Sparťanům první utkání vůbec nevycházelo dle představ a to i přesto, že byli na domácí půdě stadionu v Neratovicích.

První skórovala Sparta, ale Pardubice ovládli zápas

Mustangové od začátku utkání udávali tempo hry, i když se domácím podařilo skórovat jako prvním. Už v šesté minutě se Sparta dostala do vedení. Jiří Krupička si vyjel za branku, v před brankovém prostoru našel v rychlosti pohledem Jiřího Raula a jeho nahrávka byla proměněna. Raul poslal puk neomylně do soupeřovy brány. To byla ovšem poslední proměněná šance Sparty v tomto zápase. Pardubickým Mustangům netrvalo dlouho, aby zareagovali. Hned ve třinácté minutě bylo vyrovnáno. Po samostatné akci od brankáře vstřelil první gól Pardubic Pavel Kubeš. Vývoj zápasu otočily Pardubice v jednadvacáté minutě, kdy ihned po vyhození Jiřího Raula dorazil puk za brankáře Sparty Michala Vápenku, Bernhard Hering.

Sedm minut poté Marek Michalec vysunul přihrávkou do úniku Bernharda Heringa a ten střelou pod levé víko překonal Michala Vápenku podruhé. Poslední gól týmu SHK Mustangové AUTO IN přišel ve čtyřiatřicáté minutě. Zpoza branky si s pukem vybruslil až před pražského brankáře Michala Vápenku pardubický Pavel Kubeš a tam udeřil pražskému celku poslední ránu. Vítězství slavili Pardubičtí Mustangové se závěrečným skóre 1:4.

Dvanáctý zápas byl pro Spartu vítězný

Druhý hrací den poměřil pražský celek síly s olomouckými Kohouty. Tentokrát Pražané začali aktivněji a po 34 vteřinách zužitkoval nahrávku od Miroslava Novotného Jiří Raul, který poslal Spartu do vedení. Domácí byli tento zápas aktivnější, avšak vstřelení dalšího gólu se jim nedařilo. Toho se dočkali ve 22 minutě, zvýšení na 2:0 zajistil Jan Zapletal střelou od kruhů. Ve třetí třetině Kohouti přidali na aktivitě a pramenil z toho kontaktní gól hostujících. Přesto si domácí výsledek 2:1 uhlídali.

Česká sledge hokejová liga 2016/2017 Tým Odehrané zápasy Body SKV Sharks Karlovy Vary 12 27 SHK LAPP Zlín 12 26 HC Sparta Praha sledge hokej 12 26 SHK Mustangové AUTO IN 12 25 HC KES Studénka 12 25 Motor České Budějovice 12 9 SOHO Olomoučtí Kohouti 12 6 HC Litvínov 12 0

O postupu do play off se tak bude definitivně rozhodovat v posledním kole, které Sparta odehraje předposlední týden v lednu, na ledě mistrovského Zlína a ambiciózní Studénky. Rozestup mezi prvním a pátým celkem činí pouhé dva body.

autor: Markéta Srbová | před 52 minutami