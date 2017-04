Je od narození hluchý, přesto sní o tenisovém trůnu. Nezlomný Korejec už míří do první stovky

před 42 minutami

Podívejte se na příběh hluchého jihokorejského tenisty. | Video: www.youtube.com

Duck-hee Lee, neslyšící jihokorejský tenista, poráží i s handicapem mnohem zkušenější a stoprocentně zdravé hráče. Za inspiraci pro celý svět sportu ho před časem označil samotný Rafael Nadal.

Praha - Zrazovali jej od jeho životního snu. Tvrdili, že nemůže hrát tenis. A na té nejvyšší úrovni už vůbec ne. Jenže Duck-hee Lee nikoho z pochybovačů neposlouchal. Šel si za svým. Hlava nehlava.

"Bylo jich spousta. Říkali mi, že jako hluchý nikdy nemůžu být dobrý tenista a že je nemožné něčeho velkého dosáhnout. Nebylo to příjemné, chtěl jsem s tenisem skončit, ale na druhou stranu mi to pomohlo. Byla to motivace ukázat jim opak," vzpomíná korejský tenista, kterému bude v květnu teprve devatenáct let.

Neslyší od narození. Při tenisovém utkání neslyší okolní ruchy, ale ani důležitý zvuk odrazů míčku nebo zahlášený aut. Když mu rozhodčí něco sděluje, musí se Lee snažit odezírat ze rtů.

Ne vždy se ti dva zdárně dohodnou, byť Lee sám bez sebemenších problémů mluví. "Komunikace s rozhodčím je pro mě vždycky hrozně obtížná," přiznává. "A co se týče úderů do míčku, o to víc se na míč musím soustředit a sledovat ho, když neslyším úder," dodává. Nicméně i s těmito těžkostmi způsobenými handicapem míří jihokorejský hráč mezi tenisovou elitu.

Do povědomí širší veřejnosti se dostal už v šestnácti letech, kdy si jeho příběhu poprvé ve větší míře všimla média. I tehdy ovšem převládaly pesimistické předpovědi, že to Lee rozhodně nedotáhne tam, kam by si sám přál.

O dva roky později už zlých jazyků ubývá. Na začátku měsíce se hluchý tenista dostal na své kariérní maximum, 130. místo žebříčku. V tuto chvíli je o devět míst níže, přesto jeho prudký vzestup - navíc v teenagerském věku - vzbuzuje respekt.

"Zjistil jsem, že jsem hluchý, když mi bylo šest let. Ze začátku to bylo těžké, protože jsem si uvědomoval, že jsem jiný než ostatní," vysvětluje tenista. Právě bílý sport se pro něj velmi brzy stal způsobem, jak se se svým handicapem co nejlépe vyrovnat.

"Tenis je pro mě tou největší příležitostí, jak se začlenit a přežít v normální společnosti," říká Lee. Rozhodně se nehodlá spokojit s pozicí ve druhé stovce světového žebříčku.

Jeho sny míří mnohem výš. "Myslím, že se můžu dál vyvíjet a zlepšovat. Můj velký sen je být světovou jedničkou," vyhlašuje 175 centimetrů vysoký hráč.

Odborníci se shodují na tom, že tenisově rozhodně má předpoklady k tomu, aby to jednou dotáhl třeba i do nejlepší desítky žebříčku ATP. V letošní sezoně pocítil jeho sílu mimo jiné český hráč Lukáš Rosol, který s Jihokorejcem prohrál v lednu na challengeru ve francouzském Rennes.

"Ví o svých slabinách a jeho největší zbraní je jeho mentalita. Nikdy se nevzdá, život ho naučil bojovat za každé situace," říká o nadějném tenistovi jeho trenér Chung-Hyo Woo. "Myslím si, že mladým lidem, mladým sportovcům, třeba i handicapovaným, může předat obrovskou dávku síly a motivace."

Lee především nechce, aby byl kvůli svému problému brán odlišně. "Ne, rozhodně nechci, aby se se mnou jednalo jinak. Jsem hluchý, tak to je. I tak chci mít možnost pokusit se splnit si svůj sen," říká jihokorejský hráč.

autor: Aleš Vávra

