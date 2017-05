Jaroslav Menc: Chceme ukázat na domácí půdě co nejkvalitnější basketbal

před 54 minutami

Mistrovství Evropy v basketbalu vozíčkářů se bude konat ve dnech 24. - 29. července na domácí půdě v Brně.český tým je v plném proudu příprav.

Nymburk - Květnové soustředění české reprezentace v basketbalu vozíčkářů se uskutečnilo v rámci příprav na mistrovství Evropy a probíhalo pod taktovkou nového trenéra Jaroslava Mence, který stojí za úspěchy basketbalového klubu WBS Pardubice.

Pro Mence je post reprezentačního trenéra jiný především v tom, že jednotlivé hráče v týmu tolik nezná: "Rozdíl mezi trénováním klubového a národního týmu je především v tom, že jako klubový trenér mám víc času a větší možnost znát pardubické hráče. Ale s těmi hráči z ostatních klubů se také potkávám, potkal jsem je v minulosti i na nějakých soustředěních. Zas až tak velký rozdíl to tedy není, i když má samozřejmě každý trochu jiné návyky," říká o své nové roli trenér Jaroslav Menc.

Tréninkové bloky v Nymburku byly naplánovány na sobotu a neděli, poté hráči mohli využít regenerace v podobě vířivky a bazénu. "Co se týká tréninků, soustředili jsme se především na to, aby se hráči, kteří se dost často setkávají jako soupeři, co nejvíce sehráli - to bylo důležité. Takže jsme zkoušeli především možné sestavy podle bodové klasifikace jednotlivých hráčů," vysvětloval Jaroslav Menc.

Právě souhra národního týmu je před mistrovstvím Evropy důležitá, do týmu totiž kromě nového trenéra přibyli nedávno také mladí hráči. V nové sestavě hrála česká reprezentace poprvé v květnu na mezinárodním turnaji ve slovinské Lublani, kde ze tří zápasů vyhrála jen jeden. Právě nové mladé hráče by trenér rád zapojil v nadcházejících turnajích do hry: "Ambice jsou takové, abychom ukázali co nejkvalitnější basketbal, jde o to, že tenhle tým je nebývale mladý a prioritou celého toho snažení je zapojit co nejvíce nových mladých hráčů," dodal Menc.

"Soustředění hodnotím kladně. Hráči se poprali s intenzitou tréninků dobře, i když pro některé to bylo určitě fyzicky velmi náročné. V letošní přípravě máme zařazeno několik nováčků, pro které to bude určitě velká zkušenost," popsal víkendové soustředění a zařazení nováčků do týmu Tomáš Nevěčný, reprezentační hráč z klubu WBS Pardubice, s nímž letos slaví úspěchy na mezinárodní úrovni včetně vítězství v základní skupině Euroligy. "Z mé strany je to zatím asi nejnáročnější sezóna, jelikož jsme měli s klubem hodně akcí. Do toho teď reprezentační příprava, takže zatím nebylo moc volných víkendů," dodal Nevěčný.

