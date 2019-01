Jahoda versus Stark. Sázka je ve své polovině, jak jsou na tom závodníci o Vánocích?

před 3 hodinami

Tři měsíce uplynuly jako voda a sázka stále pokračuje. Handbiker Patrik Jahoda s cyklistou Michalem Starkem jsou právě v polovině snažení shodit do konce března šest kilo. Nejen vánoční svátky jejich úsilí ale výrazně ovlivnily. Jak na tom oba sportovci nyní jsou? A berou sázku stále se stejným nadhledem jako na jejím začátku? Cyklista Michal Stark má jasno: „Nebudu nic předstírat. V tuto chvíli prohrávám a myslím, že absolutně.“

Praha - Hned v říjnu bylo zřejmé, že ani jeden ze závodníků nebere sázku na lehkou váhu. Oba plánovali, jakým způsobem změní nebo přizpůsobí svůj tréninkový plán a jídelníček. Nyní je krátce po vánočních svátcích, a i v tomto případě jak Patrik Jahoda, tak Michal Stark dodrželi své slovo.

"Už jsem to avizoval dopředu. Vánoce bez našeho domácího bramborového salátu, který tvoříme celá rodina a bez cukroví, to by nešlo," přibližuje Michal Stark. "Byl bych smutný, možná hubenější, ale smutnější," dodává.

Bramborovému salátu neodolal ani Patrik Jahoda, i když více než vánoční mlsání ovlivňují jeho úsilí biorytmy, které má člověk v sobě zabudované. "Tělo prostě ví, že přichází zima a musí se připravit na šetření energie, takže shazování tuku je daleko těžší," vysvětluje. Jeho velkou výhodou oproti Michalovi je, že nejí cukroví.

S odstupem času se ale ukazuje, že dodržení není vůbec jednoduché. "Vlastně celé načasování sázky je poměrně nešťastné. Její konec je příliš brzy s ohledem na první závody světového poháru, kde musí být tělo v top formě. Pokud zhubnu příliš brzy, bude to spíše kontraproduktivní," uvádí možné limity handbiker Patrik Jahoda. "To ale neznamená, že couvám, sázka je sázka," doplňuje.

Komplikace se nevyhnuly ani Michalovi Starkovi. "Těch událostí se stalo několik a jak už to bývá, nepříjemné, či komplikované věci se dějí najednou, nebo alespoň řetězovitě. Měli jsme v rodině úmrtí, které mě samo o sobě velmi zasáhlo. Do toho komunální volby, a nakonec jsem si uhnal zánět průdušek s antibiotiky," uvádí. "A já smutky a strádání trochu zajídám."

Ale jak řekl Patrik, sázka je sázka a je načase jít do toho naplno. "V mém případě je za pět minut dvanáct! Už jsem se do toho znovu opřel a dneškem mám za sebou osmý tréninkový den. Začínám i jemně omezovat stravu a obrátím se na svého dietního poradce," plánuje Michal Stark. Příprava začala také Patrikovi, pro kterého je nyní nejdůležitější zvyknout si na nové kolo. "Po konzultaci s trenérem tento rok zkusíme také trochu jiný styl přípravy. Na konci ledna letím na první soustředění na Lanzarote, kde budu jezdit dlouhé tréninky zaměřené, mimo jiné, na hubnutí."

Soutěživost mezi oběma závodníky zůstává a oba sledují, jak se daří tomu druhému. "Podle informací je mi zřejmé, že mi Patrik dává silně na frak," hodnotí dosavadní průběh Michal. "Mám informace z facebooku hlavně od Michalových přátel ze Stark Cycling Teamu, kteří na nej evidentně rádi "práskají" jeho prohřešky," přidává se Patrik.

Celá událost se setkala hned od začátku s pozitivním ohlasem a někteří sportovci se opravdu připojili. "Průběžné zprávy mám od jednoho slovenského kamaráda a jednoho amatérského cyklisty. Věřím, že to všichni zvládneme. Vlastně i cesta je cíl," komentuje Michal Stark.