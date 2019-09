Handbiker Jahoda se na vlastní pěst vydal do Tokia. Chce si prohlédnout závodní tratě

sul, Veronika Macková

Český handbiker Patrik Jahoda patří k nejlepším českým handicapovaným sportovcům a ke světové špičce v para cyklistice. Svědčí o tom i jeho poslední úspěchy. Bronzová medaile na Světovém poháru v belgickém Ostende a dvě čtvrtá místa na mistrovství světa v nizozemském Emmenu.

I přes výbornou reprezentaci České republiky, ale nemá takové podmínky a zázemí, jako sportovci na jeho úrovni v zahraničí. A nemá ani jistou účast v Tokiu. O té rozhodne až paralympijský výbor.

Patriku, jaká specifika má paralympijská kvalifikace právě v cyklistice?

Na rozdíl od některých jiných sportů funguje primárně na národní bázi. Státy spolu "soutěží" o to, kdo bude moct nasadit kolik závodníků skrze všechny disciplíny. Až se příští rok po mistrovství světa uzavře národní kvalifikace, začnou státy vybírat, které závodníky a závodnice do Tokia pošlou.

Jak je na tom právě Česká republika?

Zatím odhadujeme, že v mužských kategoriích bude moct ČR postavit tři závodníky a v ženských dvě závodnice. Tam ovšem pojede s největší pravděpodobností jen jedna, protože Česká republika víc závodnic nemá.

Připravujete se na hry v Tokiu se zbytkem para cyklistického týmu?

Rozhodně se jedná o individuální přípravu. Upřímně řečeno to ani jinak nejde, protože drtivá většina závodníků a závodnic soutěží v jiných kategoriích, takže by společné tréninky dost dobře ani nešly.

Máte představu, jak vypadá příprava v ostatní státech?

Například irský para cyklistický tým už absolvoval soustředění v Japonsku. Celý ruský tým absolvuje společně pravidelnou vysokohorskou přípravu v Livignu. Kromě velkých států se ale para cyklisté připravují spíše individuálně.

V čem se para cyklistika liší od ostatních sportů?

Už třeba jen v tom, že cyklistické závody se pojedou daleko od Tokia. Budeme mít vlastní olympijskou/paralympijskou vesnici a kompletně vyhrazené dva hotely v blízkosti okruhu Fuji, kde se závody pojedou. Cyklistické soutěže budou takové samotné hry.

Máte už o té lokalitě nějaké informace? A kde se vůbec dají sehnat?

Zatím mám jen oficiální informace z webu. Letím teď do Japonska přímo do dějiště her, abych si vše osahal a viděl na vlastní oči, jak vše vypadá. Jak zareaguje moje tělo na časový posun na východ a podobně. Český paralympijský výbor žádnou pomoc ani informace nenabídl. Vše si zajišťujeme sami. Nezájem ČPV o jakoukoliv přípravu je zarážející.