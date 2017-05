Handbiker Patrik Jahoda chtěl medaili pro mamku k narozeninám. Nepovedlo se, ale smutnit nemusel

před 1 hodinou

Světový pohár v cyklistice handicapovaných se přesunul z Itálie do Belgie. V přístavním městě Ostende odstartovala další část bojů o body do konečného hodnocení. Opět nechyběli ani čeští závodníci. Pro nejlepší umístění si dojel Ivo Koblasa v kategorii C2, když skončil v silničním závodě druhý.

Ostende - V belgickém přístavním městě Ostende se opět představili čeští handicapovaní cyklisté. Nechyběl šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, ani další opory reprezentace - Ivo Koblasa, Patrik Jahoda, Tomáš Mošnička, Jiří Hindr, Petr Berger nebo Kateřina Antošová. Na stupně vítězů se tentokrát dostal pouze jeden z nich - Ivo Koblasa, který v kategorii C2 dojel stříbrný.

Do časovky na patnáct kilometrů se jako první z Čechů vydal Ivo Koblasa v kategorii C2 a stejně jako v Maniagu dojel na pátém místě. Jiří Ježek (kategorie C4), který dojel v Itálii v časovce jednotlivců na sedmém místě, si v Ostende polepšil na skvělou pátou příčku. Tohoto výsledku dosáhla i Kateřina Antošová na handbiku v kategorii H3, Tomáš Mošnička dojel jednadvacátý.

V kategorii tricyklistů měla Česká republika na startu dva zástupce - Jiří Hindr bral čtvrtou příčku a Petr Berger byl šestý. Nejblíže medailové pozici v časovkách byl handbiker Patrik Jahoda, který obsadil čtvrté místo v kategorii H1, bronz mu unikl o pouhé tři vteřiny.

"Po světovém poháru v Maniagu, který nedopadl úplně podle mých představ, jsem si chtěl v Ostende spravit chuť. Bohužel jsem špatně naplánoval formu, která přišla týden před Světovými poháry, a tak jsem se už při trénincích na trati necítil úplně nejlépe, ale doufal jsem v dobré umístění, které nepřišlo. V časovce na 15 km jsem se v silném větru celkem trápil a nejelo mi to. Stačilo to pouze na čtvrté místo," neskrýval své zklamání z časovky Patrik Jahoda.

V sobotu a v neděli pak byly na programu silniční závody na 40,5 kilometrů. Jako první se na trať vydali závodníci na handbicích. Patrik Jahoda, který získal před necelým týdnem v silničním závodě bronzovou medaili, dojel v Ostende na čtvrtém místě, z Belgie si tak si tak odvezl dvě bramborové medaile.

"Silniční závod šel o poznání líp, trochu jsem se uklidnil psychicky - další čtvrté místo mě fakt štvalo - a chtěl jsem si to hlavně užít. Celých 39 kilometrů jsem si kontroloval čelo závodu, byl jsem ve skupince pěti lidí. Útočit se začalo až v posledním kole, cca 1,5 km před cílem. Fin Teppo Polvi chtěl závod rozhodnout před sprintem, ale vůbec se mu to nepovedlo, pouze se za ním vyvezl zbytek skupiny. Na sprint jsem se cítil celkem dobře, ale udělal jsem dost velkou chybu, začal jsem sprintovat pozdě - přibližně 200 metrů před cílem. Bohužel to vyšlo pouze na čtvrté místo, ale i když mě to trochu mrzelo, nebyl jsem smutný, protože po lehké psychické dece, kterou jsem si vytvořil po Maniagu, jsem si konečně zase závod pořádně užil. Snad to vyjde při posledním díle světového poháru v Emmenu," hodnotil svůj druhý závodní den už pozitivněji Patrik Jahoda.

V neděli se postavil na start silničního závodu Ivo Koblasa, který dokázal proměnit české naděje ve stříbrnou medaili, a vybojoval tak v Ostende z českých reprezentantů nejlepší umístění. Silniční závod kategorie C4 postavil Jiřímu Ježkovi do boje o dobré umístění opět početnou konkurenci. Zatímco v prvním kole v italském Maniagu se umístil na čtvrtém místě, v Ostende si o několik příček pohoršil a dojel na dvanáctém místě v peletonu vedoucích závodníků, kteří dorazili do cíle pohromadě.

Závěrečné kolo Světového poháru v cyklistice handicapovaných se bude konat v holandském Emmenu ve dnech 30. června až 2. července.