Favorit padl s nováčkem. Basketbalisté Pardubic poprvé v Českém poháru prohráli

Celek Tigers České Budějovice basketbalistů na vozíku existuje teprve dva roky. První sezonu jen trénoval a hrál přípravné zápasy. V té aktuální hraje poté, co se obnovení dočkal Český pohár, poprvé o body do tabulky a navíc si nevede vůbec špatně. Ve třetím kole Jihočeši dokonce porazili favorita celé soutěže, přehráli Pardubice 50:45.

Před sezonou si hráči Českých Budějovic žádné velké cíle nedávali. Nyní se ale nachází na druhém místě tabulky a tuto pozici by rádi uhájili. V posledním odehraném kole dokonce překvapili lídra soutěže.

"Hodně cenné vítězství, vždyť pro Pardubice to byla první prohra v tomto ročníku," pochvaluje si Adam Šimonek. "Navíc jsme Pardubice porazili úplně poprvé, nepodařilo se nám to ani v přípravě," upozorňuje.

Triumf Jihočechů je o to hodnotnější, že ještě v polovině duelu výrazně prohrávali. "Povedlo se nám zápas s takhle silným soupeřem otočit," cení si Šimonek výkonu svého celku.

Ještě po poločase ztráceli Tigers na rivala sedmnáct bodů a znovu to vypadalo na jasné vítězství Pardubic. "První část byla z naší strany na slušné úrovni, vybudovali jsme si dostatečný náskok. Druhou část jsme značně podcenili a postupně jsme začali tahat za kratší konec," vrací se ke střetnutí Miroslav Šperk z týmu Východočechů.

V poslední čtvrtině se právě Šperk vyfauloval. "Českobudějovičtí vytáhli jejich silnou zbraň v podobě celoplošné obrany, čímž nás v prodloužení přehráli," popisuje Šperk.

"To, že už nemohl do utkání jako jeden z tahounů Pardubic zasáhnout, nám hodně ulehčilo obranu," uznává vítězný Šimonek. "Ale když jsem se na zápas koukal zpětně, tak je vidět, že náš obrat začal ještě ve chvíli, kdy byl Míra Šperk na hřišti. Rozhodně si celý tým zaslouží pochvalu za to, co jsme předvedli ve druhém poločase," chválí.

Šimonek začal s parabasketbalem před dvěma lety, přesto už nyní patří k nejlepším hráčům ligy. "Basketbal je nejčerstvějším sportem, kterému se věnuju. Proto v něm mám logicky největší potenciál se učit novým věcem a posouvat se dopředu," vysvětluje.

Basketbal je také jedním z jeho nejoblíbenějších sportů, a to v klasické variantě i v té vozíčkářské. "Je také jedním ze světově nejrozšířenějších sportů handicapovaných. A v neposlední řadě se kolem něj pohybují skvělí lidé, se kterými mě baví se potkávat," prozrazuje Šimonek o basketbalu na vozíku.

Poklonu soupeřům složil i Šperk, který velmi pozitivně hodnotil složení týmu a jeho potenciál. "Jízdní dovednosti získané z florbalu vhodně aplikují i do basketbalu. Maji ve svém středu velmi talentované mladé hráče jako jsou Adam Šimonek nebo Ivan Nestával, ale i zkušeného matadora Františka Šindeláře," vyzdvihuje.

Průběžná tabulka po 3.kole: 1. WBS Pardubice - 16b.

2. Tigers České Budějovice - 10b.

3. SK HOBIT Brno - 6b.

4. Pražští jezdci - 4b.

Podle Šimonka by se mohl jeho celek rychle zlepšovat. "Jednou z nejdůležitějších věcí v basketbalu vozíčkářů je pohyb na vozíku a v tom jsme již před dvěma lety nebyli úplní nováčci. Ještě než jsme začali s basketem, tak většina z nás hrála florbal, takže s vozíky jsme se už docela kamarádili. Co pro nás ale bylo úplně nové, kromě střelby na koš, je organizace hry a možnost hrát více kontaktně," vysvětluje.

"Ze začátku za námi chodili soupeři, že jsme docela rychlí, vozíky ovládáme, ale hrajeme tak trochu florbalově, málo na kontakt. A v tom basketovém myšlení se podle mě právě teď hodně zlepšujeme, pracujeme na tom na trénincích a začíná to pomalu být vidět i v zápasech," lebedí si Šimonek.

Výsledky 3.kola: SK HOBIT Brno 47:39 Tigers České Budějovice Pražští jezdci 47:72 WBS Pardubice Pražští jezdci 45:53 SK HOBIT Brno Tigers České Budějovice 50:45 WBS Pardubice (po prodloužení) Tigers České Budějovice 48:44 Pražští jezdci (po prodloužení) WBS Pardubice 56:40 SK HOBIT Brno

Právě Šimonek s Ivanem Nestávalem basketbal na vozíku v Českých Budějovicích rozhýbali. Oba doufají, že si k němu najdou cestu i další hráči, a sní o účasti na paralympijských hrách.

"Bude to ale chtít rozvinout basketbal na vozíku v celé České republice, abychom se tam dostali," uvědomuje si Šimonek. "Teď funguje pět klubů, přičemž například oblast západních Čech, Karlovarska nebo Ústecka je úplně netknutá. Takže doufám, že se najdou další nadšenci, jako jsme my dva, kteří si tento sport oblíbí a přitáhnou k němu kamarády a hráčská základna basketbalu vozíčkářů se bude zvětšovat," přeje si.

Možnost ukázat se před publikem budou mít hráči v Českých Budějovicích při posledním březnovém víkendu, kdy pod Černou věží hostí čtvrté kolo Českého poháru v basketbalu na vozíku.

A Pardubice se už těší na odvetu. "Rozhodně jsme rádi, že je liga vyrovnanější, každý zápas je pak pro nás výzvou. Moce se těšíme na další kolo do Budějovic," vzkazuje Šperk na jih Čech.