"Zvukáč" a Samková patří k sobě. Zaslouží obdiv a je vtipnej, směje se šampionka

Letecká společnost SunExpress bude od letní sezony létat z Prahy do tureckého Izmiru. Linka bude fungovat přes léto, a to jednou týdně. Dopravce také posílí svou už zavedenou linku do Antalye. Uvedlo to Letiště Praha. Z Prahy se do Turecka ještě pravidelně létá do Istanbulu. První letecký spoj na trase Praha-Izmir odstartuje 30. května. Do Prahy bude přilétat vždy v sobotu kolem 10:05, zpět bude odlétat přibližně o 50 minut později. Dopravce bude na lince využívat letadla Boeing 737-800NG pro 189 cestujících. SunExpress, který společně provozují letecké společnosti Lufthansa a Turkish Airlines, začal do Česka létat od loňského června na trase z Prahy do Antalye. Od příštího léta bude kvůli zvýšenému zájmu linka fungovat třikrát týdně, a to v úterý, pátek a v neděli.