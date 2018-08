Drahonínský vyhrál kvalifikaci a ve čtvrtek bude bojovat o účast ve finále ME

před 1 hodinou

Plzeň hostí mistrovství Evropy handicapovaných lukostřelců. V akci jsou i David Drahonínský a Tereza Brandtlová.

Plzeň - Na českém území jsou k vidění nejlepší evropští lukostřelci. Svátek v podobě mistrovství Evropy v lukostřelbě hostí Plzeň. Po pondělním oficiálním tréninku a kontrole nářadí přišel úterní kvalifikační boj, ve kterém se objevil paralympijský medailista David Drahonínský a jeho svěřenkyně Tereza Brandtlová.

Po vysokých teplotách přišla studená fronta a v dopoledním programu bojovali lukostřelci hlavně s větrem. "Vítr byl velice nepříjemný a člověk se musel prát s každým vystřeleným šípem. Někdy jsem měl pocit, že jsem vystřelil dobře a byla z toho osmička. Jenže občas byl vítr silnější než můj letící šíp do desítky,"pousmál se Drahonínský.

Po první půlce kvalifikace vedl český paralympionik o 10 bodů před svým soupeřem Bahattinem Hekimoglu z Turecka. "Je velmi náročné se soustředit během kvalifikace na každý šíp, když musíte reagovat na proměnlivý vítr. V jedné minutě fouká zleva, v druhé zprava," hodnotil podmínky na střelnici David Drahonínský.

Do předposlední sady se držel s náskokem deseti bodů na čele, v poslední sadě český lukostřelec neustál boj s větrem a jeho soupeři získali šanci snížit jeho náskok. Tuto situaci využil Hekimoglu, který se k českému paralympionikovi přiblížil nejvíc, ale nakonec to nestačilo. Vítěz letošního Evropského poháru kvalifikaci vyhrál a postupuje do čtvrtečního čtvrtfinále.

Po devíti měsících tréninku lukostřelby se ukázala na svém prvním mistrovství Evropy Tereza Brandtlová, která závodí ve stejné kategorii jako její trenér David Drahonínský. "Tereza střílela její čtvrtý venkovní závod na 50 metrů. V předchozích závodech nepřesáhla hranici 370 bodů. Před kvalifikací jsem tvrdil, že pokud střelí svůj osobní rekord, budu spokojený. Ale věřil jsem, že má na to, aby pokořila 500 bodů," hodnotil Drahonínský.

Benjamínek českého týmu ukázal, že se umí poprat s nervozitou ve velkém závodu. "Jsem potěšen, že Terka střelila 537 bodů a tím ukázala, že ostatní soupeřky s ní musí do budoucna počítat," dodal ke své svěřenkyni vítěz Evropského poháru.

Oba lukostřelci se objeví na programu ve čtvrtek, kdy budou střílet o účast ve finále. Na Drahonínského čeká turecký soupeř Caner Yigit Aydin, na Brandtlovou Jo Frithová z Velké Británie. "Na eliminační souboje se moc těším a doufám, že moje střílení bude stačit na postup do sobotních bojů o medaile," uzavírá úspěšný lukostřelec.