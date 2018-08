Mezi jednotlivci Drahonínský na zlato nedosáhl. Na mistrovství Evropy skončil druhý

před 22 minutami

Po prvenství v mixech bojoval David Drahonínský o nejcennější kov mezi jednotlivci kategorie W1. Ve finále mistrovství Evropy v Plzni ale zvítězil turecký reprezentant Bahattin Hekimoglu poměrem 137:127.

Plzeň - Oba soupeři se utkali na plzeňském náměstí, kde se český šampion a obhájce titulu mistra Evropy mohl spolehnout na podporu domácích fanoušků. Zlatou střelbu však nepředvedl a bral stříbro. "Já jsem si svůj sen splnil už včera, když jsem se Šárkou Musilovou vyhrál titul mistra Evropy v mix týmech, který jsem ještě neměl, a poslechl jsem si hymnu. Dneska jsem chtěl taky bojovat a vyhrát, ale nějak to úplně nešlo," hodnotil po vyvrcholení šampionátu David Drahonínský.

Bahattin Hekimoglu, Drahonínského soupeř a kamarád zároveň, vstoupil do duelu lépe. První end zastřílel téměř bez ztráty na 10-9-10, zatímco český reprezentant zaznamenal skóre 8-6-8.

V dalším endu byli oba finalisté bodově vyrovnaní. Jako klíčový se ukázal třetí end, v němž Drahonínský trefil sedmičku, devítku a desítku. Turek měl první střelu za devět bodů, poté byl přesný a zasáhl dvakrát desítku. V posledních dvou endech už si náskok pohlídal a po vítězství 137:127 slavil titul.

"Svému soupeři jsem to od rána vlastně přál. On trénuje teprve necelé dva roky s tureckým nároďákem, který má obdivuhodný systém, kdy trénují čtrnáct dní v centru a pak čtrnáct dní doma. I proto je myslím tak dobrý," mluvil český para lukostřelec o svém finálovém soupeři. "Myslím, že mi dneska trochu chyběla vnitřní motivace, když jsem si splnil včera ten zlatý sen, to jsem střílel super. Dneska už jsem to asi chtěl mít za sebou a dát si pivo," dodal s úsměvem.

Češi získali na domácím evropském šampionátu celkově tři medaile. Vedle stříbra v jednotlivcích a zlata v mixech zabodoval i ženský tým s kladkovým lukem. Trio Šárka Musilová, Lenka Kuncová a Tereza Brandtlová přispělo do sbírky bronzem. "Můžu být spokojený. Je tu plno mých přátel z celého světa, kteří jezdí po tom kolotoči šampionátů a paralympiád ještě déle než já. Jsem z nich služebně nejméně zkušený, a i tak jsem si utrhl zase dvě medaile. Spoustu těch, kteří o medaili snili, dneska sedělo v hledišti," připomněl ještě český lukostřelec.